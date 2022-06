Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h02 - Biden explica reforço de armamento para Ucrânia em artigo



O presidente dos Estados Unidos confirma, num texto publicado pelo jornal norte-americano The New York Times, que decidiu fornecer a Kiev “sistemas de rockets e munições mais avançados”.



Joe Biden escreve que objetivo é garantir “uma Ucrânia democrática, independente, soberana e próspera com meios para deter e defender-se contra mais agressões”. O novos sistemas de artilharia, prossegue, vão “permitir-lhes atingir com maior precisão alvos no campo de batalha na Ucrânia”. “Não queremos uma guerra entre a NATO e a Rússia. Por mais que discorde do senhor Putin e considere as suas ações um ultraje, os Estados Unidos não vão tentar levar à sua queda em Moscovo”, escreve ainda o presidente norte-americano, cerca de dois meses depois de ter clamado, durante uma visita à Polónia, que Vladimir Putin não poderia continuar no poder.





“Desde que os Estados Unidos e os nossos aliados não sejam atacados, não vamos envolver-nos diretamente neste conflito, quer através do envio de tropas americanas para combater na Ucrânia, quer através de ataques às forças russas”, enfatiza.



Biden ressalva também que Washington “não está a encorajar ou a capacitar a Ucrânia para atacar além das suas fronteiras”: “Não queremos prolongar a guerra apenas para infligir dor à Rússia”.



Ainda segundo o presidente dos Estados Unidos, a Administração democrata “não vê atualmente indicação de que a Rússia tenha a intenção de usar armas nucleares na Ucrânia, embora a retórica ocasional da Rússia de agitar o sabre nuclear seja em si mesma perigosa e extremamente irresponsável”.



“Deixem-me ser claro: qualquer uso de armas nucleares neste conflito em qualquer escala seria completamente inaceitável para nós assim como para o resto do mundo e acarretaria severas consequências”, remata.





7h45 - "Combates intensificaram-se nas ruas de Severodonetsk"

7h28 – Ponto de situação

A Administração Biden confirma que fará chegar à Ucrânia sistemas de rockets de médio alcance, armas que as autoridades de Kiev têm pedido com insistência, face aos ganhos das forças russas no leste do país. Os novos projéteis fazem parte de uma nova parcela de assistência defensiva norte-americana, num montante de 700 milhões de dólares.

A Ucrânia vai assim receber Os Sistemas de Rockets de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS, na sigla em inglês), ou M142, projéteis capazes de atingir alvos a 70 a 80 quilómetros de distância.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denuncia a “loucura” russa, após o bombardeamento de um complexo fabril de químicos em Severodonetsk, no Donbass. “Dada a presença de uma produção química de larga escala em Severodonetsk, os ataques do exército russo naquele local, incluindo bombardeamentos aéreos cegos, são simplesmente loucos”. Segundo as autoridades locais, os russos atingiram um tanque de ácido nítrico, desencadeando uma coluna de fumo cor-de-rosa.



As tropas russas detêm agora o controlo da maior parte da cidade de Severodonetsk, no Donbass. O governador local, Serhiy Gaidai, adiantou na terça-feira que os bombardeamentos da artilharia russa tornam impossível a entrega de ajuda humanitária ou a retirada de civis.



Volodymyr Zelensky afirma que o exército do seu país obteve alguns avanços nas proximidades de Kherson e em parte da região de Kharkiv.



Ainda na sequência da adoção do sexto pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, que inclui um embargo progressivo de até 90 por cento das importações de petróleo russo, o presidente ucraniano considerou “inaceitável” a demora do processo. Ao lado da presidente eslovaca, Zuzana Caputova, em Kiev, Zelensky assinalou que passaram 50 dias entre o quinto e o sexto pacotes.



A União Africana deixou na terça-feira um aviso aos líderes da União Europeia para um “cenário catastrófico” de escassez de alimentos e escalada de preços decorrentes do bloqueio russo no Mar de Azov e no Mar Negro.



Segundo o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, a Ucrânia está a trabalhar numa operação liderada pela ONU, com “parceiros navais”, para garantir o escoamento marítimo de exportações de alimentos, a partir do sul do país. Dmytro Kuleba acusa Moscovo de estar envolvida em “jogos da fome com o mundo”.



O antigo presidente russo Dmitry Medvedev, agora conselheiro de Vladimir Putin em matéria de segurança nacional, afirma que as sanções do Ocidente atingem cidadãos comuns e são potenciadas por ódio. Na plataforma de mensagens Telegram, Medvedev escreveu que “o tango interminável de sanções económicas” poupa a elite política.



A gigante russa da energia Gazprom fechou a torneira do gás para os Países Baixos e reduziu o fluxo para algumas empresas da Dinamarca e da Alemanha, invocando a falta de pagamento em rublos.

O Ministério da Defesa do Reino Unido publicou a mais recente avaliação do teatro de guerra na Ucrânia, segundo a qual “as operações terrestres russas continuam apertadamente focadas, com o peso do poder fogo concentrado num pequeno sector dode Lugansk”.“Durante [os dias] 30 e 31 de maio, os combates intensificaram-se nas ruas de Severodonetsk, com as forças russas a progredirem para o centro da cidade”, lê-se na síntese publicada no Twitter.“Mais de metade da cidade estará provavelmente ocupada pelas forças russas, incluindo combatentes chechenos. Para lá do Donbass, a Rússia continua a levar a cabo ataques com mísseis de longo alcance contra infraestruturas por toda a Ucrânia”.