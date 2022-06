Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h00 - Rússia combina ataques aéreos com artilharia





O último relatório dos serviços de informação militares do Reino Unido afirma que a Rússia está a combinar ataques aéreos e artilharia maciça para levar o seu “esmagador” poder de fogo ao Dondass.



O uso combinado de artilharia e ataques aéreos tem sido um fator chaves nos recentes sucessos táticos da Rússia, lê-se no comunicado.



A atividade aérea russa continua a ser elevada sobre terrenos contestados em Donbass, com aviões russos a efetuarem ataques utilizando munições guiadas e não guiadas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3W92EWHUmh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2022





A atividade aérea russa tem sido "largamente restringida a ataques profundos utilizando mísseis de cruzeiro aéreos e de superfície lançados" para perturbar o movimento dos reforços e abastecimentos ucranianos, acrescenta o relatório.



Estes ataques só por si não tiveram um impacto significativo no conflito e os stocks russos de mísseis guiados de precisão são suscetíveis de ter sido significativamente esgotados como resultado.



Depois de mudar o seu foco para Donbass, as forças russas foram capazes de "aumentar o seu emprego de ar tático para apoiar o seu avanço rastejante, combinando ataques aéreos e incêndios de artilharia maciça para fazer valer o seu esmagador poder de fogo”.



O uso combinado de ar e ataques de artilharia tem sido um fator chave nos recentes sucessos táticos da Rússia na região. O uso crescente de munições não guiadas levou à destruição generalizada de áreas construídas nas Donbass e quase de certeza que causou danos colaterais substanciais e baixas civis.





8h41 - Serviços de inteligência ucranianos em contacto com combatentes da siderurgia de Azovstal



O ministro ucraniano do Interior revelou que os serviços secretos do país estão em contacto com os combatentes da siderurgia de Azovstal que foram capturados.



Denys Monastyrskiy garante que Kiev está a tentar a libertação desses combatentes.



“É através dos serviços secretos que estamos a aprender sobre as condições de detenção, nutrição e a possibilidade da sua libertação”, afirmou Monastyrskiy.



Em maio, a Rússia afirmou que dois mil ucranianos se tinham rendido depois de terem resistido durante semanas em bunkers e túneis de Mariupol.



Kiev quer que os combatentes regressem a numa troca de prisioneiros.









8h20 - Gazprom mantém envio de gás para a Europa via Ucrânia



A empresa russa Gazprom garante que continua a envia gás para a Europa via Ucrânia. Para este sábado o volume previsto é de 41,9 milhões de metros cúbicos.





8h00 - Áustria quer conversar com Rússia para alcançar cessar-fogo



O chanceler austríaco, Karl Nehammer, afirmou na sexta-feira que deseja falar com o Presidente russo, Vladimir Putin, a fim de conseguir um "fim rápido das hostilidades" na Ucrânia e garantir segurança alimentar mundial.



"A guerra de agressão russa contra a Ucrânia tem implicações dramáticas para a Europa e para o resto do mundo", disse o chefe do Governo austríaco na conferência de política externa e segurança da organização não-governamental (ONG) GLOBSEC, em Bratislava (Eslováquia).



"A Ucrânia merece todo o nosso apoio e solidariedade. Ao mesmo tempo, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir um fim rápido às hostilidades", acrescentou o político democrata-cristão, citado pela agência austríaca APA.



Karl Nehammer acredita que tentar trazer as partes de volta à mesa de negociações para chegar a um acordo de paz, "por exemplo, no quadro do processo de Istambul", é "um imperativo do momento" para garantir a segurança alimentar mundial.



7h45 - Federação Russa interdita entrada a mais 41 personalidades canadianas



A Federação Russa interditou hoje a entrada no seu território de mais 41 personalidades canadianas, em resposta às sanções anunciadas por Otava para punir os dirigentes de Moscovo pela invasão da Ucrânia.



Esta medida, que respeita a “dirigentes de organizações que apoiam as forças ultranacionalistas na Ucrânia, bem como de altos responsáveis militares” foi tomada “em resposta às novas sanções antirrussas anunciadas por Otava, em 08 de maio, relativas à direção do Ministério da Defesa russo, a dirigentes militares e representantes onde meios empresariais”, argumentou a diplomacia russa, em comunicado.



Várias destas pessoas são membros de organizações ligadas à Ucrânia, como o Congresso Ucraniano Canadiano, que diz representar a comunidade ucraniana do Canadá junto do governo.



7h30 - Ponto da situação

O governador de Lugansk diz que as tropas ucranianas recuperaram cerca de 20 por cento do controlo da cidade de Severodonetsk.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu aos cidadãos a vitória, mas admite dificuldades em defender a região do Donbass.

Dados da ONU apontam para mais quatro mil e cem mortes de civis, durante o conflito, e para cerca de catorze milhões de pessoas deslocadas, desde o início da invasão da Ucrânia.

Pelo menos, trinta e oito mil prédios residenciais já foram destruídos por bombardeamentos russos.