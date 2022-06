Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

12h21 - Rússia emprega superioridade numérica para tomar gradualmente território em Severodonetsk



A Rússia está a usar a sua superioridade em termos de soldados e artilharia para gradualmente controlar o território de Severodonetsk, na Ucrânia, indica o Ministério da Defesa do Reino Unido no último relatório dos serviços de informações militares.







Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WiKk8bK2ge



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9FRFoEPFBm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 12, 2022







11h47 - Contrabando russo de artefactos ucranianos



Um gang especializado estará a contrabandear artefactos históricos da Ucrânia para a Rússia, de acordo com uma equipa internacional de académicos e peritos em tecnologia digital. A The Guardian.



"Há agora indícios muito fortes de que isto é uma movimentação propositada da Rússia, com pinturas e ornamentos específicos (...) a serem levados para a Rússia", denuncia o antropólogo Brian Daniels, citado pela publicação.



11h22 - Russos destroem segunda ponte entre Severodonetsk e Lysychansk



As tropas russas destruíram uma segunda ponte a ligar as cidades de Severodonetsk e Lysychansk, na região de Lugansk, segundo o governador Serhiy Haidai.



O governador de Lugansk descreve a situação em Severodonetsk como extremamente difícil e diz que os próximos dois dias vão ser decisivos. Ao mesmo tempo, assinala que as forças da Rússia ainda não foram capazes de tomar toda a cidade.



"Eles querem impedir completamente a possibilidade de retirar pessoas ou levar munições e reforços para Severodonetsk", apontou.



11h09 - RTP em Orikhiv



Recuperamos agora a reportagem dos enviados especiais da RTP à Ucrânia em Orikhiv, a sul de Zaporizhia.



11h06 - 22 feridos durante ataque em Chortkiv



Um ataque da artilharia russa contra a cidade de Chortkiv, no oeste da Ucrânia, destruiu instalações militares e causou pelo menoss 22 feridos, segundo o governador da região de Ternopil.



Volodymyr Trush adiantou que pelo menos quatro rockets atingiram a cidade durante a noite. Quatro edifícios de apartamentos ficaram danificados.



Os projéteis terão sido disparados a partir de um vaso de guerra russo no Mar Negro.



10h45 - Mísseis de cruzeiro da Rússia visam alegado depósito de armas



O Ministério russo da Defesa, citado pela agência Interfax, alega que uma barragem de mísseis de cruzeiro Kalibr destruiu, na região ucraniana de Ternopil, um grande depósito de armamento fornecido por norte-americanos e europeus.



Moscovo diz ainda que foram abatidos três caças ucranianos SU-25 sobre Donetsk e Kharkiv.



10h32 - Condenações "desprezíveis"



O ministro britânico para a Irlanda do Norte, Brandon Lewis, condenou as condenações à morte, em Donetsk, de dois combatentes britânicos e um marroquino.



Ouvido na estação televisiva Sky News, o governante britânico considerou as sentenças "desprezíveis" e disse que os combatentes em causa foram objeto de um "julgamento fraudulento".



10h00 - Combates intensos em Severodonetsk



No sábado, os bombardeamentos russos atingiram o complexo fabril químico Azot, em Severodonetsk, o que causou um incêndio de grandes dimensões. Haverá perto de 800 de civis abrigados naquela unidade.



O governador da região de Lugansk, Serhiy Haidai, afirma que a situação em Severodonetsk permanece difícil, em particular na localidade de Toshkivka, nos arredores da cidade. As declarações de Haidai são citadas pela publicação Kyiev Independent. Sehiy Haidai admite que a maior parte de Severodonetsk está agora sob controlo das tropas russas, ao passo que estas garantem estar na posse de todas as áreas residenciais da cidade.





"Os nossos soldados estão a ganhar em batalhas de rua, mas, infelizmente, a artilharia do inimigo está simplesmente a desmantelar - piso a piso - as casas usadas pelas nossas tropas como abrigos", descreveu o governador.



"Por isso, quando empurramos o inimigo para fora de uma rua, eles começam a usar tanques e artilharia para destruir a área casa a casa", acrescentou.



Se tomarem por completo as cidades de Severodonetsk e Lysychansk, as forças russas terão o controlo sobre Lugansk, uma das duas regiões (a outra é Donetsk) que compõem o Donbass.



9h43 - McDonald's reabre na Rússia com nome Vkusno & tochka



Os primeiros 15 restaurantes do ex-McDonald's Corp vão reabrir em Moscovo, este domingo, com novos donos e um novo nome, Vkusno & tochka, que significa "Saboroso e pronto", informou a empresa. Na segunda-feira, vão abrir mais 50 restaurantes da nova empresa.

9h25 - Zelensky anuncia reconquistas no Donbass



Volodomyr Zelensky diz que já morreram 32 mil russos na Ucrânia. E assegura que há localidades que estão a ser reconquistadas.



9h15 - Zelensky considera ser momento crucial para candidatura da Ucrânia à UE



Ontem, quem esteve em Kiev foi Ursula von der Leyen. Volodymyr Zelensky agradeceu a visita da presidente da Comissão Europeia e fala do que considera ser um momento crucial para o país a aceitação da candidatura de adesão à União Europeia.

8h44 - Scholz, Macron e Draghi em Kiev antes do G7









8h21 - Primeiro-ministro do Sri Lanka diz estar aberto a receber petróleo russo



O primeiro-ministro do Sri Lanka disse no sábado à agência Associated Press (AP) que pode ser obrigado a comprar petróleo à Rússia, numa altura em que o país se debate com uma crise económica sem precedentes.



Ranil Wickremesinghe, ministro das Finanças e recém-nomeado primeiro-ministro, afirmou que vai primeiro procurar outras fontes, mas que está aberto a comprar mais petróleo a Moscovo.



(Agência Lusa)







7h47 - Líder norte-coreano expressa “total apoio” a Putin no Dia da Rússia

Ponto de situação

O líder norte-coreano Kim Jong-un manifestou hoje "total apoio" ao Presidente Vladimir Putin por ocasião do Dia da Rússia, informou hoje a agência de notícias oficial da Coreia do Norte KCNA.Kim Jong-un enviou uma mensagem de felicitações a Putin e ao povo da Rússia no dia em que se celebra a independência do país, apontou a KCNA.Sob a liderança de Putin, disse Kim, a Rússia "conseguiu ousadamente ultrapassar todo o tipo de desafios e dificuldades" enfrentados "na realização da justa causa da defesa da dignidade, da segurança e do direito ao desenvolvimento".Sem nunca mencionar a guerra na Ucrânia, o líder norte-coreano reafirmou "a amizade entre os dois países", que "tem sido transmitida através de uma longa história", revelando ainda vontade de "expandir e desenvolver" essa relação "de acordo com as exigências da nova era e as aspirações dos dois povos".• Nas últimas horas registaram-se novos e intensos combates em Severodonetsk, mas as forças ucranianas continuam a manter o controlo da região, principalmente na zona industrial e a fábrica Azot, onde estão abrigados centenas de civis. O governador de Luhansk, Seriy Gaidai, admitiu à Reuters que as forças russas já controlam a maioria de Severodonetsk.• Em Donetsk, foi registada uma explosão na cidade Avdiivka, onde se situa uma grande fábrica de produtos químicos.• O chanceler alemão, Olaf Scholz, vai viajar até Kiev com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, antes da cimeira do G7 no fim do mês.