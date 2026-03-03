Filipe Luís despedido no Flamengo após golear no campeonato carioca

“O Club de Regatas Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (03 de março), Filipe Luís deixará de ser treinador da equipa profissional”, refere o emblema do Rio de Janeiro, no seu comunicado oficial.



O ex-futebolista internacional brasileiro foi surpreendido com a decisão do Flamengo, que lhe foi comunicada pelo diretor executivo, o português José Boto, e, de acordo com a imprensa brasileira, o sucessor pode ser Leonardo Jardim.



Filipe Luís, que terminou a carreira de jogador nos ‘rubro negros’ em 2023, assumiu a equipa principal poucos meses depois e, à frente do Flamengo, conquistou como treinador uma Taça dos Libertadores, um campeonato brasileiro, uma Supertaça, uma Taça do Brasil e um campeonato carioca.



A saída de Filipe Luís, quase dois anos depois de ter assumido o cargo, acontece num momento em que a equipa tem sofrido várias críticas, após a derrota na final, a duas mãos, da Supertaça sul-americana e quando no campeonato tem quatro pontos em três jogos.