Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

9h51 - Moscovo acusa Kiev de recorrer "ao que sobra dos combatentes do Estado Islâmico"



A acusação partiu do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros. A porta-voz Maria Zakharova escreve que "o regime de Kiev continua a recrutar mercenários estrangeiros, à medida que as Forças Armadas ucranianas perdem soldados".



"Eles recrutaram mais de 6.500 soldados da fortuna. Até ao início de junho houve uma duplicação do número de mercenários estrangeiros", insiste a porta-voz.



"Ainda assim, os esforços para recrutar mercenários e voluntários continua inabalável, visando maioritariamente refugiados afegãos e o que sobra dos combatentes do Estado Islâmico na Síria. Estas pessoas encontraram provavelmente terreno novo e fértil para a sua ideologia do ódio", acentua.



"O Ocidente tem uma agenda de duas faces: ajudar Volodymyr Zelensky e ver-se livre dos seus próprios extremistas e radicais. Que lógica deficiente. Estes combatentes vão regressar a casa com extensa experiência de combate".



9h43 - Pró-russos avançam com balanço



O quartel-general das forças pró-russas da autoproclamada República Popular de Donetsk alegam ter tomado o controlo de 237 assentamentos na região. Dezoito destas posições terão sido bombardeadas pelas tropas ucranianas ao longo das últimas 24 horas.



Morreram pelos menos dois civis e outros oito ficaram feridos, ainda segundo o quartel-general pró-russo.



9h34 - NATO e UE debatem questões de defesa em Haia e Bruxelas



Seis países da NATO, entre os quais Portugal, reuniram-se na terça-feira em Haia com o secretário-geral da Aliança Atlântica para preparar a cimeira da organização, que acontece em Madrid no final do mês.



A entrada da Finlândia e da Suécia na NATO foi o tema principal, juntamente com o apoio militar à Ucrânia. Esta quarta-feira, o grupo de Rammstein, com 50 países liderados pelos Estados Unidos e pelo secretario norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, vai reunir-se em Bruxelas. Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas



O nome “grupo de Rammstein” foi escolhido porque estes países se encontraram pela primeira vez na base aérea norte-americana de Rammstein, na Alemanha, para apoiar o Governo de Kiev contra a invasão russa.



Os ministros da Defesa dos 27 países da União Europeia terão também um encontro de trabalho esta quarta-feira.



9h27 - Macron na Roménia



"Faremos tudo para parar as forças de guerra da Rússia, para ajudar os ucranianos e o seu exército e continuar a negociar. Mas para o futuro previsível, precisamos de proteger, dissuadir e estar presentes", declarou Macron diante das tropas da Aliança Atlântica.





Foto: Yoan Valat - Reuters



Fontes diplomáticas, citadas pela agência Reuters, aventaram a possibilidade de o chefe de Estado francês viajar até Kiev na quinta-feira, acompanhado pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, e pelo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi. A ocorrer, esta visita terá lugar na véspera de a Comissão Europeia revelar o relatório de avaliação da candidatura ucraniana à adesão à UE.



9h16 - A guerra dos números

1.440 tanques, 3.528 veículos blindados, 722 sistemas de artilharia e 230 sistemas de lançamento múltiplo de rockets ;

; 97 sistemas anti-aéreos, 213 aviões de guerra, 179 helicópteros, 591 drones e 129 mísseis de cruzeiro;

e 129 mísseis de cruzeiro; 13 navios, 2.485 veículos e tanques de combustível e 55 "peças de equipamento especial".

Espera-se para esta manhã a abertura de um corredor humanitário em Severodonetsk, na provincial de Lugansk, tendo em vista a retirada de civis daquela cidade-chave para o objetivo russo da completa tomada do Donbass.



Moscovo garante que, nas próximas 12 horas, todos os civis poderão deixar Severodonetsk, mas apenas para territórios controlados por forças russas ou pró-russas.



A Rússia prometeu também permitir que os combatentes ucranianos entrincheirados no complexo fabril químico Azot, em Severodonetsk, se rendam. Nos últimos dias, o commando das forças pró-russas do Donbass lançara um repto aos soldados da Ucrânia naquela fábrica: “Rendam-se ou morram”.



O presidente ucraniano classifica como “vital” a defesa do leste do país, numa indicação de que o desfecho das batalhas no Donbass pode ser decisive para a evolução imediata da guerra. Volodymyr Zelensky reiterou que a Ucrânia necessita, com urgência de armamento ocidental de médio a longo alcance, sublinhando que não há já justificação para que estes abastecimentos bélicos sejam adiados.



O exército ucraniano afirma que os seus soldados conseguiram suster tentativas das tropas russas para os derrotarem em Severodonetsk e Toshivka, no Donbass. As tropas da Rússia empregaram morteiros, artilharia e sistems de lançamento múltiplo de rockets na região de Severodonetsk, alvejando também a cidade vizinha de Lysychansk e as localidades de Ustynivka, Borivske e Metyolkine.

“Guerreiros ucranianos repeliram com sucesso as tentativas do inimigo para tomarem as suas posições em Severodonetsk and Toshkivka. Os combates continuam”, adiantou o Estado-Maior ucraniano na sua mais recente atualização dos acontecimentos no teatro de guerra.



A NATO acelera os preparativos para a cimeira de Madrid, prevista para o final deste mês. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, veio defender que o bloco militar deve trabalhar por uma “prontidão ainda mais elevada” e fortalecer as capacidades de armamento na fronteira a leste. Em concreto, “uma presença mais robusta em prontidão de combate”.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia alega que as tropas russas sofreram 250 baixas nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão, a 24 de fevereiro, terão sido abatidos em solo ucraniano cerca de 32.750 soldados russos.As maiores perdas da Rússia terão sido sofridas em Bakhmut e Severodonetsk.Kiev avança mesmo com uma lista de material militar da Rússia destruído na guerra:De acordo com a agência RIA Novosti, haverá já milhares de pedidos de cidadania russa submetidos em Kherson, a norte da Crimeia.Kirill Stremousov, vice-chefe da administração imposta pelos russos em Kherson, afirma que "há muito entusiasmo"."Mais e mais pessoas querem obter cidadania da Federação Russa. Residentes na região de Kherson estão hoje em massa nas filas para entregarem documentos para obter cidadania russa, apenas porque a Rússia pode proteger, alimentar e ajudar socialmente uma pessoa no país", clama o responsável pró-russo, citado pela RIA Novosti.Maksym Kozytskyi, governador of Lviv, no oeste da Ucrânia, dá conta, também no Telegram, de um aviso de bombardeamento aéreo, durante a noite.O responsável alega que as forças ucranianas abateram um míssil russo sobre a região. Ainda assim, ficaram feridas pelo menos seis pessoas, incluindo uma cruança de um ano. Vinte e seis edifícios residenciais terão ficado danificados.O antigo presidente russo Dmitry Medvedev, um dos nomes mais próximos de Vladimir Putin, questiona na plataforma de mensagens Telegram o pedido ucraniano para que o país receba abastecimentos de energia mediante uma moratória de dois anos nos pagamentos."Só uma pergunta. Quem disse que, em dois anos, a Ucrânia sequer existirá no mapa do mundo?", pergunta o atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.O compromisso russo no sentida da abertura de um corredor humanitário em Severodonetsk está a ser encarado com ceticismo entre as autoridades ucranianas. Citada pela BBC, a ativista Oleksandra Matviichuk, que se dedica à causa das liberdades civis, afirma mesmo: "Não sei quem acredita na Rússia".Matviichuk sublinha que, desde o início da invasão da Ucrânia, a Rússia deu escassas ou nenhumas oportunidades ao Comité Internacional da Cruz Vermelha para a abertura de corredores humanitários. E "bombardeou constantemente qualquer tentativa de evacuação".Ainda segundo a ativista, Victoria Obidina, médica que foi detida durante as evacuações de Mariupol, no sul do país, continua em cativeiro - sem que a ONU ou a Cruz Vermelha tenham conseguido libertá-la.O último relatório de informações militares do Ministério britânico da Defesa aponta para o quase completo controlo russo sobre a cidade de Severodonetsk - ao cabo de um mês de intensos combates que geraram "danos colaterais extensos".Londres estima ainda como "altamente improvável que a Rússia tenha antecipado uma oposição tão robusta".Um dos conselheiro principais de Volodymir Zelensky assegura que apesar do agravamento do conflito na região do Donbass, a Ucrânia não vai desistir de nenhuma parte do território.Igor Zhovkva revelou aos enviados da RTP o que é necessário para regressar à mesa das negociações.A Rússia aconselha o Governo britânico a apelar diretamente aos líderes separatistas do Donbass para salvarem os dois soldados britânicos condenados à morte.A intervenção direta de Moscovo no caso não está excluída, se houver um pedido das autoridades britânicas.