Coco Gauff na segunda ronda de Roland Garros
A tenista norte-americana Coco Gauff iniciou a defesa do título de Roland Garros com um triunfo em dois sets sobre a compatriota Taylor Townsend, que lhe permitiu apurar-se para a segunda ronda do segundo ‘major’ da temporada.
Gauff, quarta colocada do ranking WTA, venceu a 75.ª da hierarquia mundial pelos parciais de 6-4 e 6-0, num encontro que durou uma hora e 21 minutos na terra batida parisiense.
Na próxima ronda do segundo torneio do Grand Slam do ano, a tenista norte-americana, que ergueu o troféu em 2025 graças a um triunfo sobre Aryna Sabalenka, vai ter pela frente uma adversária proveniente do ‘qualifying’, a egípcia Mayar Sherif (129.ª WTA), que afastou a húngara Dalma Galfi (115.ª).
(Com Lusa)