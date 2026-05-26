Afonso Eulálio desce para quinto na Volta a Itália





(Com Lusa)

O líder da Visma-Lease a Bike coroou em solitário o alto de Carì, depois de isolar-se a pouco mais de seis quilómetros do final da ligação de 113 desde Bellinzona, que cumpriu em 02:57.40 horas, deixando o austríaco Felix Gall (Decathlon) a 01.09 minutos e o australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), que foi terceiro, a 01.11.Vingegaard somou a quarta vitória em etapas nesta edição do Giro, que lidera com 04.03 minutos de vantagem sobre Gall, o novo segundo classificado, e 04.27 sobre o neerlandês Thymen Arensman (Netcompany INEOS), que é terceiro.Afonso Eulálio, ainda líder da juventude, descolou do grupo de favoritos no início da subida final e cedeu 03.04 minutos na meta, descendo à quinta posição da geral, a 05.40 minutos do ‘maglia rosa’, na véspera da ligação de 202 quilómetros ondulados entre Cassano d'Adda e Andalo.