Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

11h28 - Retirada militar de Severodonetsk



O Governador da região de Lughansk, na Ucrânia, anunciou a retirada militar de Severodonetsk.



A cidade, no leste do país, tem sido palco de combates violentos, nas últimas semanas. Esta manhã, o Governador Regional admitiu que as tropas ucranianas vão ter de abandonar a localidade.



As forças ucranianas vão ser enviadas para novas posições.

11h19 - Reino Unido anuncia pacote de ajuda a países afetados pela guerra



O Reino Unido anunciou hoje um pacote de apoio a países afetados pelo aumento dos preços dos produtos alimentares e pela escassez de fertilizantes e indicou que vai dar prioridade ao uso de cereais para alimentação em vez de biocombustíveis.



A maior fatia dos 372 milhões de libras (434 milhões de euros) mobilizados vai ser distribuída por vários programas das Nações Unidas (ONU), nomeadamente o Programa Alimentar Mundial (PAM), o Fundo Central de Resposta a Emergências (CERF) e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA).



Entretanto, 17,7 milhões de libras (20 milhões de euros) vão financiar o Centro de Especialização em Crescimento Verde do Ministério dos Negócios Estrangeiros para melhorar a utilização eficaz de fertilizantes e aumentar a produção alimentar em países como o Ruanda, o Quénia e o Gana.



Finalmente, dois milhões de libras (2,3 milhões de euros) serão encaminhados para o Nutrition Match Fund, lançado em Novembro para combater o desperdício alimentar, e que já apoiou países como a Nigéria e Moçambique.



O pacote pretende ajudar países afetados pelo aumento dos preços de produtos alimentares devido à guerra na Ucrânia, que as organizações internacionais preveem que aumente a fome e pobreza, sobretudo na África Subsaariana.



Segundo o Governo britânico, a Ucrânia produz quase metade das sementes de girassol em todo o mundo, 10% de trigo e até 20% de cevada e canola.



Muitos países africanos importam também quantidades significativas de fertilizantes, trigo e óleos vegetais da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia.



O Banco Africano de Desenvolvimento estima que a redução no acesso a fertilizantes pode levar a África a perder 20% da produção de alimentos nas próximas duas colheitas.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, responsabilizou o presidente russo, Vladimir Putin, pela guerra e pelo bloqueio dos portos ucranianos, que impede a exportação de cereais, fazendo com que "as pessoas mais pobres do mundo estejam cada vez mais perto da fome".



Entretanto, para tentar aliviar os preços dos cereais, Johnson mostrou-se disposto a reduzir as metas para a produção e uso de combustíveis no Reino Unido, permitindo que os cereais usados, como trigo e milho, possam ser usados para fins alimentares.



Segundo o chefe do governo britânico, o "aumento no preço do pão pode significar a diferença entre uma criança viver ou morrer", pelo que, disse, "da ajuda alimentar de emergência à revisão do nosso próprio uso de biocombustíveis, o Reino Unido está fazer a sua parte para enfrentar esta crise mundial nefasta".



(Agência Lusa)









10h43 - Zelensky congratula-se com mais 450 milhões de dólares em ajuda militar dos EUA



O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que o seu país está "grato" ao Presidente dos EUA Joe Biden e ao povo americano pelo último pacote de 450 milhões de dólares de ajuda militar.



"Estamos gratos ao [Presidente dos EUA Joe Biden] e ao povo americano pela decisão de fornecer outro pacote de ajuda à defesa de 450 milhões de dólares à Ucrânia. Este apoio, incluindo HIMARS adicionais, é agora mais importante do que nunca”, escreveu Zelensky na rede social Twitter.

We're grateful to 🇺🇸 President @POTUS and the American people for the decision to provide another $450 million defense aid package to 🇺🇦. This support, including additional HIMARS, is now more important than ever. By joint efforts we will free 🇺🇦 land from the Russian aggressor! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2022

A administração Biden anunciou ontem ajuda militar adicional à Ucrânia, tendo os Estados Unidos dado ao país devastado pela guerra mais quatro sistemas de foguetes de lançamento múltiplos e munições de artilharia para outros sistemas.



O pacote, que será retirado dos stocks existentes do Departamento de Defesa, inclui também 18 barcos-patrulha para monitorização de costas e rios, e armas ligeiras.



A parte mais significativa do pacote são os quatro sistemas adicionais de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS).



10h30 - Segundo dia do Conselho Europeu. Situação económica em discussão



A agenda do segundo dia de trabalhos do Conselho Europeu, em Bruxelas, foi esta manhã sintetizada pelo correspondente da RTP Duarte Valente.



"Vemos que há países que estão a organizar-se, prevendo que nos próximos meses vão receber menos gás. Só podermos ultrapassar este período difícil se o fizermos em conjunto", advogou, referindo-se aos abastecimentos russos.

10h23 - Atentado mata funcionário russo em Kherson



A agência de notícias estatal russa RIA Novosti avançou que chefe do Departamento de Juventude e Desporto da região de Kherson, Dmitry Savluchenko, foi morto "em consequência de um ataque terrorista". As forças ucranianas já reivindicaram o atentado.



Já a agência noticiosa russa Tass revelou que havia dois carros queimados num pátio de Kherson e que as janelas de uma casa de quatro andares tinham sido estilhaçadas.



Kherson situa-se a noroeste da península da Crimeia, anexada à Rússia, e foi ocupado durante a primeira semana da invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro.





9h50 - Rússia culpa EUA pela situação em Kaliningrado



O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo culpou os Estados Unidos pela proibição lituana de passagem de mercadorias sancionadas do continente russo para o enclave de Kaliningrado.





A Lituânia impediu as mercadorias que são proibidas pelas sanções da UE de transitarem pelo seu território por via ferroviária. A Rússia ameaçou repercussões.







9h32 - Ucrânia, alterações climáticas e crise alimentar e energética no topo da agenda da cimeira do G7



Os líderes dos sete países mais desenvolvidos (G7) discutirão o apoio à Ucrânia, as alterações climáticas e as crises alimentar e energética, agravadas pela agressão militar russa em território ucraniano, numa cimeira que começa domingo na Alemanha.



Os chefes de Estado e de Governo dos Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Alemanha, que tem a presidência rotativa este ano do G7, vão ocupar-se destes temas e de como prosseguir nas sanções à Rússia durante o encontro de três dias, até terça-feira, no castelo e complexo hoteleiro de Elmau, nos Alpes Bávaros, como adiantou uma fonte alemã esta segunda-feira.



O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que o G7 deixará claro nesta cimeira que a Ucrânia pode contar com o apoio de que necessita "durante o tempo que for necessário" e que o grupo quer “garantir que os cálculos do Presidente russo (Vladimir Putin) não resultem".



Numa entrevista à agência noticiosa alemã DPA publicada no sábado passado, Scholz disse que quer usar o encontro para discutir as perspetivas de longo prazo da Ucrânia, que foi convidada e aceitou participar na reunião.



Não foi ainda esclarecido se o Presidente ucraniano vai participar presencialmente ou por videoconferência na cimeira do G7.



Se estiver presente em Elmau, esta será a primeira vez que Volodymyr Zelensky sai do território ucraniano desde o início da invasão russa, no final de fevereiro.



(Agência Lusa)







9h11 - Serviços secretos britânicos afirmam que força aérea russa está sem tripulação



O Ministério da Defesa britânico divulgou hoje um relatório dos serviços secretos sobre a situação da guerra na Ucrânia, afirmando que as forças de Kiev capturaram um piloto de um avião russo de ataque terrestre Su-25 FROGFOOT abatido a 17 de Junho. "O piloto confessou ser um antigo major da força aérea russa que tinha aceitado um emprego como contratante militar no grupo Wagner [mercenário] e que tinha pilotado uma série de missões durante o conflito", lê-se no relatório.



Segundo os serviços secretos britânicos, a utilização de pessoal militar reformado que agora trabalha para o grupo Wagner para realizar missões de apoio aéreo indica que a força aérea russa "está provavelmente a lutar para apoiar a invasão da Ucrânia com tripulação insuficiente". "Isto é provavelmente devido a uma combinação do número insuficiente de pessoal russo com formação adequada e das suas perdas em combate", acrescenta o relatório.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eIX58Cf3Y2



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xtg5lc4TvO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 24, 2022 O Reino Unido também explica que, enquanto executava as suas missões, o piloto capturado utilizava um dispositivo GPS comercial em vez de equipamento de navegação militar russo. "Isto indica provavelmente que as aeronaves de Wagner são modelos mais antigos do Su-25 e que a força aérea russa não fornece a Wagner equipamento aeronáutico atualizado”.



8h34 - Avança Washington. Frota russa no Mar Negro com ordem para bloquear portos ucranianos de Odessa e Ochakiv



Um funcionário norte-americano afirmou à CNN que a frota russa “tem ordens para bloquear efetivamente os portos ucranianos de Odessa e Ochakiv".



Segundo o oficial, os serviços secretos também revelaram indícios de que as forças russas estão a colocar minas no Mar Negro e que já minaram o rio Dnipro.



Os países ocidentais já acusaram Moscovo de usar o abastecimento alimentar como “arma”, enquanto líderes e peritos alertam para uma crise alimentar iminente, com milhões de toneladas de cereais ucranianos incapazes de chegar ao mercado global devido à guerra.



"Podemos confirmar que apesar das afirmações públicas da Rússia de que não está a extrair o noroeste do Mar Negro, a Rússia está na realidade a implantar minas no Mar Negro perto de Ochakiv", acrescentou.









8h21 - Exportações da Gazprom para a Europa diminuíram



O produtor russo de gás Gazprom revelou que o seu fornecimento de gás à Europa através da Ucrânia pelo ponto de entrada Sudzha foi de 42,1 milhões de metros cúbicos (mcm) na sexta-feira contra 42,6 mcm na quinta-feira.



Segundo a Gazprom, um pedido de fornecimento de gás através de outro grande ponto de entrada, Sokhranovka, foi novamente rejeitado pela Ucrânia.







8h10 - Ucrânia e Moldova com estatuto de países candidatos à UE



Os 27 chefes de Estado e de governo da UE chegaram a acordo para atribuir à Ucrânia o estatuto de candidato à União Europeia, mas também à Moldova, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, falando de um "momento histórico".

8h01 - Rússia intensifica ofensiva em Lugansk, diz exército ucraniano



O exército russo intensificou os ataques aéreos e terrestres em Severodonetsk e Lisichansk, principais cidades da região de Lugansk, no leste da Ucrânia, avançou hoje o Estado-Maior das Forças Armadas ucraniano.



"As tropas russas continuam as operações ofensivas na zona operacional leste para obter o controle total das regiões de Donetsk e Lugansk", disse o Estado-Maior ucraniano, na rede social Facebook.



A Rússia “usou tanques, morteiros, canhões e foguetes de artilharia perto de locais como Lisichansk, Severodonetsk, Bila Hora, Vovchoiarivka, Spirne e Berestove", de acordo com o relatório, que menciona ainda ataques aéreos.



Os russos estão a cercar a cidade estratégica de Severodonetsk há semanas, onde algumas centenas de civis e soldados estão refugiados nas instalações do complexo químico de Azot.



As tropas de Moscovo também tentam controlar a vizinha cidade de Lisichansk, para tentar dominar totalmente a região de Lugansk, onde operam guerrilheiros pró-russos, tal como na vizinha zona de Donetsk.



Em Donetsk, os combates mais ferozes são pelo controlo de Sloviansk, referiu o Estado-Maior das Forças Armadas ucraniano.



Os russos querem "manter um corredor terrestre” entre o leste da Ucrânia e a Crimeia, península ocupada por Moscovo desde 2014 e "bloquear as rotas de navegação da Ucrânia na parte noroeste do mar Negro", explicou o mesmo documento.



O Estado-Maior ucraniano acrescentou que a Rússia pretende controlar algumas das áreas ocupadas na região de Kherson, no noroeste, e na região sul de Zaporijia, onde está localizada a maior central nuclear europeia, a operar já sob controlo russo.



No nordeste da Ucrânia, a zona mais atingida é a capital da região, Kharkiv, onde “os russos lançaram ataques de artilharia”, referiu o relatório, que indicou ainda um aumento das operações de grupos de “sabotagem e reconhecimento”.



O Estado-Maior ucraniano também disse que os russos "estão a tentar a desminar a área portuária de Berdiansk, no mar Negro, como parte dos esforços de apoio logístico".



(Agência Lusa)







7h47 - Tropas ucranianas terão de abandonar Severodonetsk

Antes destas declarações, Haidai escrevera já na plataforma Telegram que as tropas ucranianas teriam de deixar Severodonetsk. O governador acrescentou que 90 por cento das habitações daquela cidade do Donbass estão danificadas ou destruídas.







"Já não faz sentido manter posições que foram constantemente bombardeadas nos últimos meses", acrescentou.



A cidade está "quase reduzida a cinzas" e "todas as infraestruturas essenciais foram destruídas", indicou.



O responsável ucraniano considerou que "90% da cidade está danificada e 80% das casas terão de ser demolidas".



A Ucrânia e a Moldova foram aceites, no seio do Conselho Europeu, como países candidatos à adesão à União Europeia. A luz verde saiu na última noite da reunião dos líderes dos 27 em Bruxelas.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que a decisão tomada em Bruxelas é um sinal de esperança para os povos ucraniano e moldovo. Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fala de “um momento histórico”.



O primeiro-ministro português, António Costa, reiterou que não devem ser criadas falsas expectativas com os novos dossiers de adesão à União Europeia, de forma a que não se gere mal-estar entre os Estados-membros. Por sua vez, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala de uma decisão “justa, inteligente e lúcida”.

Por sua vez, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala de uma decisão "justa, inteligente e lúcida".

O presidente da Ucrânia considera que a aprovação do estatuto de país candidato à adesão à União Europeia constitui uma vitória. “Acabámos de receber a candidatura. É uma vitória. Estamos à espera há 120 dias (de guerra) e 30 anos (de independência). E depois vamos derrotar o inimigo ou descansar. Ou talvez reconstruamos primeiro a Ucrânia e depois descansemos. Talvez até vençamos, reconstruamos, entremos para a UE e depois descansemos”, afirmou Volodymyr Zelensky”.



Os Estados Unidos preparam-se para enviar mais 450 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, incluindo sistemas adicionais de artilharia de médio alcance. Com este novo pacote, o total da assistência militar norte-americana ao esforço de guerra ucraniano atingirá os 6,1 mil milhões de dólares.



As forças russas capturaram duas localidades no leste da Ucrânia e estão agora a tentar controlar uma autoestrada crucial na campanha para cortar as linhas de abastecimento do exército ucraniano, segundo responsáveis militares do Reino Unido e da própria Ucrânia.



A batalha por Severodonetsk e Lysychansk, cidades-chave do leste da Ucrânia, aproxima de um “temível climax”, antevê Oleksiy Arestovych, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Acredita-se, em Kiev, que a Rússia controla já praticamente toda a cidade de Severodonetsk, com a exceção do complexo fabril químico Azot.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirma que o seu país está disposto a colaborar com as autoridades ucranianas em operações de desminagem da costa meridional da Ucrânia.



Mais de 150 locais de valor cultural ou histórico da Ucrânia foram parcial ou completamente destruídos, de acordo com um relatório da Unesco. Em concreto, há danos em 70 edifícios reliogosos, 30 edifícios históricos, 18 centros culturais, 15 monumentos, 12 museus e sete bibliotecas.



A Ucrânia tem registo diário de 200 a 300 crimes de guerra alegadamente perpetrados por forças russas, adianta a procuradora-geral do país. “Os crimes de guerra são o nosso problema. Todos os dias temos 200 a 300. Temos um dever: quando há um crime, temos de começar uma investigação”, declarou Iryna Venediktova na televisão ucraniana”.

