Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

11h25 - Primeiro-ministro britânico destaca unidade do G7



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, destacou hoje a unidade do G7 no apoio à Ucrânia sobre a agressão russa e salientou a necessidade de ajudar os ucranianos a reconstruir a economia do país.



"O que realmente me impressionou nos últimos dias foi a incrível consistência da nossa determinação e a unidade contínua do G7. Isso brilhou certamente na conversa dos últimos dias", disse Johnson à BBC na Alemanha, onde está a participar na cimeira dos líderes do G7, o grupo das economias mais industrializadas.



Os países que apoiam a Ucrânia, defendeu, "têm de continuar a ajudar os ucranianos a reconstruir a sua economia, a exportar os seus cereais e, claro, temos de os ajudar a protegerem-se a si próprios".



O primeiro-ministro britânico salientou também a difícil situação militar no sudeste do país, "mas", disse ele, "os ucranianos mostraram que têm uma capacidade incrível" para inverter a situação militar.



O presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, dirigiu-se hoje aos líderes do G7 na abertura do segundo dia da cimeira, que, segundo fontes norte-americanas, vão acordar novas sanções contra a Rússia.







10h58 - Sanções do G7 visam petróleo e indústria da defesa da Rússia



Os países do G7 vão desenvolver um mecanismo para limitar o preço do petróleo russo e tentar restringir o acesso da Rússia a recursos industriais no setor da defesa, disse hoje um alto funcionário norte-americano.



Num encontro com jornalistas, a mesma fonte explicou que os líderes das sete nações mais industrializadas do mundo, que estão hoje reunidos em Elmau, na Alemanha, querem também coordenar a utilização de impostos aduaneiros sobre produtos russos para ajudar a Ucrânia.



Os pormenores sobre o funcionamento do mecanismo para impor um preço máximo global ao petróleo russo, bem como o seu impacto na economia do país, serão acertados pelos ministros das Finanças do G7 nas próximas semanas e meses, disse a fonte oficial citada pelas agências noticiosas AFP, AP e EFE.



O funcionário da administração norte-americana, que falou aos jornalistas na condição de não ser identificado, destacou que as novas sanções visarão em particular o setor da Defesa russo.



Disse que os Departamentos do Estado e do Tesouro dos Estados Unidos vão anunciar, na terça-feira, sanções contra “grandes empresas de defesa estatais”, dezenas de entidades e de indivíduos russos que visarão a cadeia de fornecimento militar da Rússia.



O objetivo é limitar a capacidade de Moscovo de substituir o equipamento militar que perdeu na guerra que iniciou na Ucrânia em 24 de fevereiro, segundo a fonte.



As sanções que serão anunciadas pelos Estados Unidos na terça-feira visarão também empresas militares privadas que operam na Ucrânia e unidades militares russas que se “acredita estarem envolvidas em abusos de direitos ou violações do direito humanitário internacional na Ucrânia”, referiu.



Também serão impostas sanções contra os envolvidos em “táticas da Rússia para roubar o trigo ucraniano ou que lucraram ilegalmente com os combates”, disse a mesma fonte.







10h32 - Exportações de cereais ucranianos caíram em junho



As exportações ucranianas de cereais nos primeiros 22 dias de junho caíram 44 por cento para 1,11 milhões de toneladas.



Os volumes incluíram 978 toneladas de milho, 104 mil toneladas de trigo e 24 mil de cevada.





10h01 - Apelo de Zelensky ao G7



O presidente ucraniano pediu aos líderes do G7 sistemas de defesa antiaérea, garantias de segurança, ajuda na exportação de cereais, novas sanções contra a Rússia e ajuda à reconstrução.





Volodymyr Zelensky dirigiu-se aos líderes das sete maiores economias mundiais (G7) através de videoconferência, numa sessão realizada à porta fechada, da qual apenas algumas imagens iniciais foram transmitidas sem som.



No entanto, e de acordo com informações fornecidas por fontes alemãs e da União Europeia (UE), citadas pela agência noticiosa espanhola EFE, o líder ucraniano avançou com estes pedidos durante a sua intervenção.



A intervenção do Presidente ucraniano abriu o segundo dia da cimeira do G7, a decorrer desde domingo nos Alpes bávaros, que, de acordo com fontes norte-americanas, irá acordar novas sanções contra a Rússia, que iniciou uma ofensiva militar contra a Ucrânia em 24 de fevereiro.





09h45 -Von der Leyen favorável à participação do ocidente na cimeira do G20 incluindo de Putin



A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, é a favor da participação dos países ocidentais na próxima cimeira do G20 em novembro na Indonésia, apesar da provável presença do Presidente russo.



“Acho que é melhor para ele [Vladimir Putin] dizermos pessoalmente, caso venha, o que pensamos, e que tome uma posição”, disse Ursula von der Leyen ao canal de televisão alemão ZDF domingo à noite.



Úrsula Von der Leyen foi questionada sobre a possibilidade de um boicote dos países ocidentais ao G20 (Grupo das 20 maiores economias mundiais, que inclui a União Europeia) e falou à margem do G7 que está decorrer na Alemanha.



"O G20 é importante demais para os países em desenvolvimento, países emergentes, para que deixemos Putin destruí-lo", acrescentou von der Leyen.



A Indonésia, que está atualmente na presidência do G20, está a organizar a cimeira que se deverá realizar em Bali em novembro.







08h57 - Rússia entra em incumprimento pela primeira vez em 100 anos, Bloomberg



A Rússia entrou em incumprimento pela primeira vez em 100 anos, uma vez que o período de carência para o pagamento de quase 100 milhões de dólares em juros sobre a sua dívida soberana expirou, informou hoje a Bloomberg.



O período de tolerância de 30 dias para os credores da Rússia receberem o pagamento expirou no domingo.



Segundo a Bloomberg, esta situação é considerada um evento de suspensão de pagamentos e é o "culminar das sanções ocidentais cada vez mais severas (contra a Rússia pela sua "operação militar especial" na Ucrânia) que têm bloqueado os canais de pagamento aos credores estrangeiros".



"É um sinal sombrio da rápida conversão do país (Rússia) num pária económico, financeiro e político", disse a agência.





08h54 - Cimeira NATO. Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que encontro será um marco para o futuro



João Gomes Cravinho considera que a cimeira da NATO em Madrid vai ser determinante para o futuro da organização. Um dos principais temas em discussão vai ser o novo conceito estratégico da aliança atlântica. João Gomes Cravinho considera que a cimeira da NATO em Madrid vai ser determinante para o futuro da organização. Um dos principais temas em discussão vai ser o novo conceito estratégico da aliança atlântica.





08h31 - Turquia vai reunir-se com Finlândia e Suécia em Madrid



O Presidente da Turquia vai participar numa ronda de conversações com os líderes da Suécia e da Finlândia, bem como na cimeira da NATO.



O encontro está marcado para terça-feira em Madrid e foi solicitado pelo secretário-geral da NATO, para tentar um acordo em relação à adesão sueca e finlandesa à Aliança Atlântica.





O anúncio foi feito pelo porta-voz do Presidente Erdogan.













Outra das questões que estão em cima da mesa com o prolongar da invasão russa do território ucraniano é a dificuldade de fazer sair as produções do país, em particular os cereais que alimentam vários territórios por todo o mundo. Ontem, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciava “intensos contactos” para que a exportação de cereais ucranianos seja feita de forma segura.