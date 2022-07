Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

11h10 - Suécia e Finlândia formalizaram processo de adesão à NATO



Na conferência após a assinatura do protocolo de adesão, o secretário-geral da organização sublinhou que este é um dia histórico.



Jens Stoltenberg lembrou ainda que NATO, Suécia e Finlândia partilham os mesmos valores.





10h57 - Ministro russo garante que não estão a ser enviados recrutas para a Ucrânia



O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse esta terça-feira que não estavam a ser enviados recrutas para a Ucrânia para combater na "operação militar especial" da Rússia, informou a agência noticiosa estatal russa TASS.



Embora o presidente Vladimir Putin tenha dito anteriormente que os recrutas não seriam enviados para a Ucrânia, o Ministério da Defesa declarou em março que vários recrutas teriam entrado em ação na zona de conflito.



A Rússia recruta anualmente cerca de 400 mil jovens para o serviço militar obrigatório de um ano e o seu tratamento é uma questão política sensível.





10h26 - Reconstrução da Ucrânia. Portugal e o "reconhecimento do absurdo da guerra"





10h15 - Apoio de Portugal é "reconhecimento do aburdo da guerra"





"A vontade de Portugal de apoiar a reconstrução da Ucrânia não é um puro ato de solidariedade e cooperação. É o reconhecimento do absurdo desta guerra, da crueldade dos ataques perpetrados contra alvos civis, independentemente das convenções internacionais fundacionais", afirmou o ministro da Educação,João Costa, durante a Conferência de Lugano, na Suíça, que tem como objetivo a elaboração de um plano para a reconstrução da Ucrânia.





9h49 - Rússia planeia ligação ferroviária com Donbass





Moscovo planeia lançar uma ligação ferroviária entre a região sul de Rostov e as regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, noticiou esta terça-feira a agência noticiosa estatal TASS, citando o governo da região de Rostov.



A Rússia estabeleceu o controlo total da região de Lugansk no domingo e está a lutar para expulsar as forças governamentais ucranianas de Donetsk.





9h42 - IKEA reabre para venda online na Rússia antes de deixar o país





A IKEA vai reabrir para o seu negócio online com os clientes autorizados a comprar produtos numa venda exclusiva pela Internet antes de encerrar a sua operação num mercado ao qual diz esperar regressar um dia.



"A partir de 5 de julho e por algumas semanas você pode comprar produtos IKEA em onikea.ru", refere a empresa sueca no seu site russo. "As mercadorias estarão à venda enquanto estiverem em stock".







9h32 - Moscovo acusa Ucrânia de torturar prisioneiros de guerra



A Rússia disse estar a investigar casos de tortura de soldados russos capturados pelas forças ucranianas e que foram libertados durante uma troca de prisioneiros.



"O Comité de Investigação Russo está a verificar factos do tratamento desumano dos soldados russos prisioneiros da Ucrânia", disse o organismo encarregado das investigações criminais na Rússia, em comunicado.



A Rússia e a Ucrânia realizaram várias trocas de prisioneiros de guerra desde a ofensiva russa. O último remonta a 29 de junho e envolveu 144 ucranianos e outros tantos do lado russo.



Alguns dos russos terão relatado "inúmeros factos da violência que sofreram" durante a sua detenção, de acordo com o comunicado, relatando espancamentos, tortura com eletricidade ou privação de água e comida.



A Rússia disse na semana passada que ainda tinha sob detenção mais de 6.000 prisioneiros de guerra ucranianos. Não disse quantos russos estavam detidos.







8h58 - Veterano do FSB na liderança do governo de Kherson



Um oficial russo dos poderosos serviços de segurança (FSB) assumiu esta terça-feira o cargo de chefe do governo na região de Kherson, agora ocupada pelas forças russas.



Sergei Yeliseyev, que era vice-chefe do governo da região russa de Kaliningrado (Noroeste), "tornou-se chefe de governo da região de Kherson", disse Vladimir Saldo, que chefia a administração da ocupação russa, no Telegram.



Formado na Academia do FSB, Elisseyev, de 51 anos, serviu no serviço de segurança para funções não especificadas, de acordo com o site da região de Kaliningrado.





O ex-deputado ucraniano Alexei Kovalev, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato no final de junho, foi nomeado adjunto de Elisseyev por questões agrícolas.







8h39 - Em Lugano para definir a reconstrução da Ucrânia



Aliados da Ucrânia, instituições internacionais e setor privado concluem hoje a reunião de Lugano, na Suíça, com o objetivo de elaborar um “plano Marshall” para a reconstrução do país. A conferência deverá ser marcada por uma declaração comum com as “prioridades, método e princípios” desse projeto.



Zelensky, apelou aos países democráticos para aderirem ao plano de reconstrução da Ucrânia, e o seu primeiro-ministro sugeriu que os bens russos congelados devem ser usados para cobrir parte dos 750.000 milhões de dólares (mais de 718.800 milhões de euros) que poderão ser gastos no plano.



A Conferência de Lugano conta com a participação de pelo menos 38 países, incluindo Portugal, representado pelo ministro da Educação, João Costa.





8h32 - Zelensky garante que não vai baixar os braços



Volodymyr Zelensky garante que as forças ucranianas continuam a resistir aos ataques russos. O presidente da Ucrânia diz que não vai baixar os braços.







8h27 - NATO assina protocolos de adesão da Finlândia e da Suécia



Os embaixadores junto da NATO dos 30 países que atualmente integram a Aliança vão assinar esta terça-feira os protocolos de adesão da Finlândia e da Suécia.



Os dois países concluíram na segunda-feira as negociações para se tornarem membros da NATO, uma formalidade depois de a Turquia ter levantado o veto à entrada de Helsínquia e de Estocolmo na Aliança, durante a Cimeira de Madrid, na semana passada.



As negociações com ambos os países "confirmaram formalmente a sua vontade e capacidade de cumprir as obrigações e compromissos políticos, legais e militares da adesão à NATO", referiu a Aliança.



A Finlândia e a Suécia não devem assinar esses protocolos de adesão, mas os seus chefes de diplomacia estarão presentes hoje na sede da organização e darão uma conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.





8h19 - Reconstrução da Ucrânia vai ser feita, em parte, com dinheiro congelado russo





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NVYkvuvi87



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9YeKlckkjI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 5, 2022

Moscovo declarou vitória em Lugansk, um dia depois de as forças ucranianas terem abandonado as derradeiras posições defensivas na cidade de Lysychansk. O presidente russo, Vladimir Putin, saudou as tropas envolvidas na captura daquela região do Donbass, afirmando que os militares devem agora “descansar” e “aumentar as suas capacidades de combate”, para depois prosseguir a ofensiva.



O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, expressou a convicção de que o foco das tropas russas deverá agora orientar-se para Sloviansk e Bakhmut, cidades da região de Donetsk, também no leste da Ucrânia.



As autoridades de Kiev levaram à Conferência de Recuperação da Ucrânia, a decorrer na Suíça, as contas da reconstrução do país, na forma de um “plano de recuperação” calculado em 750 mil milhões de dólares. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, interveio por videoconferência no evento, advogando que este esforço de reconstrução deve ser encarado como uma tarefa do mundo democrático.



O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, defendeu que o plano de recuperação do seu país deve ser financiado, em boa parte, pelos bens confiscados a oligarcas russos.



O plano de recuperação gizado a partir de Kiev passa por três fases: num primeiro momento, repor infraestruturas-chave para a vida quotidiana das populações, nomeadamente o abastecimento de água ou de energia; uma segunda fase passaria pela construção de habitações temporárias e pelo desenvolvimento de projetos de hospitais e escolas; a última fase seria dedicada à transformação do país a longo prazo.



O presidente ucraniano adianta que estão em curso conversações com a Turquia e as Nações Unidas para acautelar a exportação de cereais do seu país. Volodymyr Zelensky falava em conferência de imprensa ao lado da primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson.



A Turquia apreendeu um cargueiro de pavilhão russo que navegava ao largo da sua costa do Mar Negro. Kiev alega que o navio está carregado de cereais furtados à Ucrânia.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, sustenta que é necessário contemplar rotas alternativas para assegurar as exportações de cereais da Ucrânia, incluindo o Rio Danúbio, caso estas não possam ser escoadas através do estrito do Bósforo, na Turquia.

Na sequência da captura russa de Lysychansk, que selou a tomada da região de Lugansk, no leste da Ucrânia, as forças de Kiev deverão agora reposicionar-se numa linha da frente com melhores condições de defesa, avalia o Ministério britânico da Defesa.O mais recente relatório dos serviços de informações militares do Reino Unido confirma a "relativamente rápida captura" de Lysychansk."Ao contrário das fases prévias de guerra, a Rússia provavelmente conseguiu uma coordenação razoavelmente eficaz entre pelo menos dois grupos de forças, o agrupamento cental provavelmente comandando pelo general-coronel Alexandr Lapin e o agrupamento do sul provavelmente sob [o comando] do recentemente nomeado general Sergei Surovikin", estima Londres."A batalha pelo Donbass tem sido caracterizada por ritmos lentos de avanço e a utilização em massa de artilharia da Rússia, arrasando vilas e cidades no processo"."Os combates no Oblast de Donetsk vão quase certamente prosseguir desta forma".