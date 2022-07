Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

8h11 - Nova Zelândia critica incapacidade do Conselho de Segurança da ONU



A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, criticou hoje a "incapacidade" do Conselho de Segurança da ONU em bloquear o poder de veto da Rússia sobre a invasão da Ucrânia.



"Temos de reformar as Nações Unidas para que não tenhamos de depender que cada país imponha as sanções autonomamente", disse Ardern num discurso no Lowy Institute em Sydney, no âmbito da visita oficial à Austrália que começou na segunda-feira e termina na sexta-feira, com um encontro com o homólogo australiano, Anthony Albanese.



O representante de Moscovo no Conselho de Segurança da ONU vetou todas as tentativas para se sancionar e criticar a invasão da Ucrânia pelas tropas russas.



"Nestas circunstâncias, esperar que as nossas instituições multilaterais atuassem não era uma opção para a Nova Zelândia", disse, justificando as medidas unilaterais tomadas pela Nova Zelândia e por outras nações para decretar sanções contra indivíduos e entidades russas ligadas à invasão.



A Nova Zelândia também prestou ajuda militar e humanitária à Ucrânia, bem como apoio a Kiev para levar ao Tribunal Internacional de Justiça os responsáveis por alegados crimes de guerra cometidos durante os combates.



7h50 - RTP em Sloviansk. População retirada da cidade sob bombardeamento crescente

O presidente ucraniano afirmou que o armamento pesado fornecido à Ucrânia pelos aliados ocidentais começou a operar “com total capacidade” nas frentes de combate. Na mais recente mensagem noturna, Volodymyr Zelensky garantiu que as tropas do seu país têm sido capazes de atingir armazéns e outras estruturas “importantes para a logística” russa.



As autoridades de Kiev negam que a Rússia tenha conseguido destruir, no leste do país, dois sistemas de artilharia Himars fornecidos pelos Estados Unidos. O Estado-Maior ucraniano alega mesmo que este armamento de fabrico norte-americano está a permitir infligir “golpes devastadores” às forças russas.



O exército ucraniano anunciou planos para um sistema de licenças que, na prática, deverá proibir homens elegíveis para o recrutamento de deixarem as regiões onde estão registados. Esta medida tem por base legislação do início dos anos de 1990. E está a gerar críticas internas.



A captura de Lysychansk, no leste da Ucrânia, conferiu à Rússia um “avanço genuíno”. Ao mesmo tempo, as forças russas posicionadas no sul do país dão sinais de uma “melhor cooperação”. É o que estimam analistas citados na edição online do jornal britânico The Guardian .

do jornal britânico .

O governador da região de Lugansk, Serhiy Haidai, afiança que a resistência ucraniana subsiste em localidades nas cercainas de Lysychansk, onde permanecem 150 mil civis. “Os vídeos de hoje de Lysychansk são dolorosos”, disse o responsável na plataforma de mensagens Telegram, para depois acusar as tropas russas de praticarem uma estratégia de terra queimada, “incendiando e destruindo tudo à sua passagem”.



A evacuação de Sloviansk prosseguiu ao longo do dia de quarta-feira, à medida que as forças de Moscovo foram progredindo para aquela cidade do leste da Ucrânia. Segundo o presidente da câmara local, Vadym Lyakh, cerca de 23 mil pessoas, de um total de 110 mil, continuam em Sloviansk, mas os russos não terão ainda cercado a cidade.



Os serviços britânicos de informações militares estimam que Sloviansk será o próximo foco no combate pelo controlo do Donbass.



De acordo com a NASA, as forças russas ocuparam já cerca de 22 por cento dos solos aráveis da Ucrânia. A agência especial dos Estados Unidos tem estado atenta ao impacto da guerra na rede mundial de abastecimento de alimentos.



O Parlamento russo aprovou legislação de controlo económico, exigindo que as empresas forneçam bens às Forças Armadas e, em alguns casos, forçando o trabalho extraordinário.



Quase nove milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro.

A intensificação da ofensiva russa levou o governo de Donetsk a decretar a retirada da população civil de Sloviansk, que está sob bombardeamento crescente.Os enviados especiais da RTP António Mateus e Cláudio Calhau foram à localidade ucraniana mais próxima desta frente russa reportar o impacto humano do combate ali travado.Bali, na Indonésia, acolhe a partir desta quinta-feira uma reunião de dois dias dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G20 - as 19 maiores economias mundiais e a União Europeia.O encontro terá como temas principais o multilateralismo e a segurança alimentar e energética, num contexto internacional de recuperação pós-pandemia, tensão geopolítica e disrupção das cadeias produtivas globais de alimentos e energia.Estes trabalhos em Bali precedem a Reunião de Líderes do G20, em 15 e 16 de novembro.À margem da reunião ministerial decorerrá um encontro entre o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o homólogo chinês, Wang Yi. Blinken já afastou, contudo, qualquer encontro nos mesmos moldes com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov.