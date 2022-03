Oito estados americanos investigam estratégias de sedução do TikTok

Os utilizadores do TikTok passam em média 1h25 minutos por dia naquela rede social, divulgou a própria rede, citada pela revista americana Wired.



Alarmados com a preponderância que as redes sociais estão a conquistar entre os mais jovens, os procuradores dos Estados norte-americanos da Califórnia, Flórida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee e Vermont decidiram voltar a agir em conjunto.



Depois da investigação à Meta, os procuradores públicos juntaram-se agora para investigar os algoritmos e as técnicas de marketing a que recorre a rede social de vídeos de música ou humorísticos, num fluxo contínuo que muda em função dos gostos de cada utilizador, para levar ao aumento do tempo de conexão.



“As nossas crianças crescem na era das redes sociais e muitas sentem a necessidade de se medirem pelas versões filtradas da realidade que vêm no ecrã”, refere em comunicado o procurador-geral da Califórnia. “Sabemos que isso tem efeitos devastadores na saúde mental e no bem-estar das crianças. Mas não sabemos o que as próprias empresas sabiam e desde quando”, acrescenta Bob Bonta. O procurador do Estado do Vermont sublinha que a intenção é “proteger as crianças e apoiar os pais”.



Por seu lado, a empresa prometeu “fornecer informações sobre os numerosos mecanismos de segurança e de proteção da vida privada que temos para os adolescentes”. “Estamos muito preocupados em construir uma experiência favorável ao bem-estar de nossa comunidade e apreciamos que os procuradores-gerais estejam focando na segurança dos utilizadores mais jovens”, reagiu um porta-voz.



No entanto, em junho de 2021, a No entanto, em junho de 2021, a revista Wire adiantava que os administradores do TikTok querem vídeos mais longos, "quer o público goste ou não", admitindo que os utilizadores da rede social têm muito pouca atenção.



“Não acredito que o TikTok tenha muito com o que se preocupar”, comentou a analista Carolina Milanesi, da Creative Strategies. “Terão de fazer o mesmo número que o Meta, ou seja, detalhar as suas funcionalidades por segurança”, mas “isso não afetará as utilizações”.



A empresa refere ter mil milhões de utilizadores ativos em todo o mundo.



Instagram também sob investigação





Na sequência da investigação feita ao Facebook, agora designado de Meta, os representantes dos oito Estados americanos viram-se agora para outra aplicação do mesmo grupo, o Instagram.



Consideram que a rede social está a ser promovida junto dos mais novos, apesar de um relatório interno, que veio a público em outubro, ter revelado que a utilização da aplicação pode provocar sofrimento.



"O uso do Instagram está associado a maiores riscos de danos à saúde física e mental dos jovens, incluindo depressão, distúrbios alimentares e até suicídio", disse na altura a procuradora-geral de Massachusetts, aludindo à denúncia da antiga colaboradora Frances Haugen.



“O grupo falhou em proteger os jovens nas suas plataformas e optou por ignorar ou mesmo, em alguns casos, reforçar práticas que representam uma ameaça real à saúde física e mental – explorando assim as crianças para obter lucro”, sublinhava Maura Healey.



O Instagram suspendeu o desenvolvimento da versão para menores de 13 anos, dias após a publicação da investigação do Wall Street Journal com base nos documentos revelados pela antiga colaboradora Frances Haugen. A rede social alegava ser "melhor aproveitar o tempo" para consultar pais e especialistas "para demonstrar o valor e a necessidade" desta versão destinada às crianças.



Apesar da pausa, dos protestos e das acusações de funcionários e políticos, pouco mudou na empresa. As autoridades americanas endureceram o tom contra as grandes plataformas, mas a demora dos tribunais ou os constrangimentos para aprovar legislação, estão a atrasar a aplicação de soluções.