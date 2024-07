Onda de protestos na Venezuela fez pelo menos um morto

O Conselho Nacional Eleitoral anunciou a vitória do presidente, mas a oposição afirma que quem venceu foi o candidato da oposição.Entretanto, o Ministério Público abriu um inquérito contra a lider da oposição que está acuisada de sabotagem do sistema eleitoral.





Uma organização não-governamental (ONG) disse que uma pessoa morreu numa manifestações, na segunda-feira, na Venezuela, na sequência do anúncio da reeleição do Presidente Nicolás Maduro.



"Pelo menos uma pessoa foi morta no estado de Yaracuy (noroeste) e 46 pessoas estão detidas", depois dos acontecimentos pós-eleitorais, escreveu o diretor da ONG Foro Penal, especializada na defesa de presos políticos, Alfredo Romero, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).



Na segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou a reeleição de Nicolás Maduro para um terceiro mandato (2025-2031) consecutivo, com 51,2% dos votos.



O principal candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, obteve 44,2%, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo CNE.



A oposição venezuelana reivindica a vitória nas presidenciais de domingo, com 70% dos votos para González Urrutia, afirmou a líder opositora María Corina Machado, recusando reconhecer os resultados proclamados pelo CNE.







