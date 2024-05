Partido de extrema-direita excluído do grupo Identidade e Democracia no Parlamento Europeu

O partido de extrema-direita alemão "Alternativa para a Alemanha" (AfD, na sigla em alemão) foi expulso esta quinta-feira do grupo político Identidade e Democracia (ID) do Parlamento Europeu, na sequência das declarações polémicas do cabeça de lista da AfD às eleições europeias, Maximilian Krah, sobre a organização nazi Schutzstaffel (SS).