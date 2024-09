Polícia alemã dispara sobre "pessoa suspeita" perto de consulado israelita em Munique

“As forças policiais dispararam sobre uma pessoa suspeita, que foi atingida”, declarou a polícia de Munique na rede social X.







As autoridades indicaram esta quinta-feira quena zona de Karolinenplatz. Contudo,

Está em curso uma operação policial neste e noutros pontos da cidade. Esta quinta-feira, assinala-se o aniversário do ataque olímpico de 1972, dia em que 11 atletas israelitas foram assassinados em Munique.

A polícia indicou que foi identificada “uma pessoa que parecia transportar uma arma de fogo” e disparou contra o suspeito.







“Uma grande área de intervenção está isolada”, acrescentou a polícia, referindo ainda que um helicóptero participa na operação. “Atualmente não há indícios de que existam outras pessoas suspeitas no âmbito da intervenção das forças de ordem”.







"Era um homem e sabemos que atuou aqui com uma arma de cano longo", afirmou também um porta-voz da polícia de local, citado pela Reuters.





O ministro estadual do Interior indicou entretanto que o suspeito acabou por morrer.







"Graças à intervenção da polícia, o autor foi parado e morreu no local", disse Joachim Herrmann aos jornalistas. “A identidade do suspeito deve agora ser esclarecida, bem como as suas motivações”.





“Na situação atual, nenhuma das testemunhas deu qualquer indicação de outros perpetradores, por isso assumimos que a situação, tal como está, ficou resolvida”, acrescentou.







Já ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, descreveu-o como um incidente sério, recusando-se a especular sobre as circunstâncias e o contexto.



"A proteção das instalações israeitas tem prioridade máxima", disse.





Devido a este incidente, uma cerimónia em homenagem às vítimas de 1972 foi cancelada em Fürstenfeldbruck, onde os atletas israelitas tinham sido baleados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel já reagiu e confirmou à imprensa que o consulado em Munique estava encerrado quando ocorreu o tiroteio e que nenhum funcionário consular ficou ferido.





A Alemanha, tal como muitos países em todo o mundo, assistiu a um ressurgimento do antissemitismo desde o ataque do grupo palestiniano Hamas a Israel, em 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. Um número recorde de 5.164 crimes antissemitas foi registado em 2023, em comparação com 2.641 em 2022, de acordo com os serviços de inteligência alemães.