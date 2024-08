PR da África do Sul visita Angola para discutir defesa e relações internacionais

Em comunicado, divulgado na tarde de hoje, Pretória salientou que os dois chefes de Estado "aproveitarão a visita de trabalho para refletir sobre a relação bilateral entre os dois países, que partilham laços históricos muito profundos que estão enraizados na luta de libertação contra o colonialismo e o `apartheid`".

A agenda do encontro entre os dois líderes regionais, integra ainda "questões de interesse mútuo regional", nomeadamente a situação política e de segurança na vizinha República Democrática do Congo (RDCongo), e a resolução de conflitos no continente.

Na sua visita de trabalho a Angola, o chefe de Estado sul-africano faz-se acompanhar pelo ministro das Relações Internacionais e Cooperação, Ronald Lamola, e pela ministra da Defesa, Angie Motshekga, segundo as autoridades sul-africanas.