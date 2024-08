Preços das casas novas na China caem pelo 14.º mês consecutivo em julho

Os preços em 70 cidades selecionadas caíram 0,65% em relação ao mês anterior, de acordo com cálculos feitos com base nos números divulgados pelo Gabinete de Estatística da China, que em junho tinham refletido uma contração de 0,67%.

Entre as localidades mencionadas, 66 registaram reduções nos preços das casas, em comparação com 64, em junho, e apenas duas, Xangai e Xi`an, registaram aumentos.

Relativamente aos imóveis usados, 67 entre as 70 cidades registaram descidas.

Os números do Gabinete de Estatísticas chinês também indicam um declínio mensal de 0,8% no preço da habitação em segunda mão em julho, depois de ter caído 0,85% no mês anterior.

Em maio, as autoridades chinesas lançaram um vasto pacote de medidas para tentar reanimar o setor imobiliário, com cerca de 42,25 mil milhões de dólares (mais de 38 mil milhões de euros) em empréstimos para projetos de habitação subsidiada ou a redução da entrada exigida para a compra de casas, instando também as administrações locais a comprarem terrenos não urbanizados ou propriedades novas não vendidas.

Desde então, muitas cidades também anunciaram medidas para facilitar a compra de casas, incluindo algumas das maiores do país, como Xangai, Shenzhen e Cantão.

Os dados da agência estatística mostraram ainda que, até julho, as vendas comerciais medidas pela área útil caíram 18,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Este indicador já tinha registado uma quebra de 24,3% em 2022 e de mais 8,5% em 2023.

Uma das principais causas do recente abrandamento da economia chinesa é precisamente a crise no setor imobiliário, cujo peso no produto interno bruto (PIB) do país, somando fatores indiretos, é estimado em cerca de 30%, de acordo com alguns analistas.