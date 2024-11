Primeiro-ministro japonês promete "troca de opiniões francas" com Trump

Shigeru Ishiba disse no parlamento japonês que espera levar a aliança entre Tóquio e Washington "a novos patamares".

Além disso, declarou esperar o reforço dos "interesses nacionais de ambos os países de forma concertada", numa altura em que Donald Trump, que inicia um novo mandato em janeiro, dá sinais de querer levar a cabo uma política mais isolacionista.

"Naturalmente, os Estados Unidos têm os seus próprios interesses nacionais e o Japão tem os seus. Uma troca de opiniões francas e o reforço dos interesses nacionais respetivos dos nossos dois países contribuirão para a realização de um Indo-Pacífico livre e aberto", insistiu.

O primeiro-ministro liberal, que tomou posse no início de outubro, não mencionou explicitamente a China.

Mas Tóquio fica frequentemente alarmado com o comportamento das forças chinesas no âmbito dos diferendos territoriais na região Ásia-Pacífico, nomeadamente em torno de Taiwan, que Pequim considera uma província chinesas.

No início de outubro, Ishiba afirmou que "a Ucrânia de hoje pode ser a Ásia Oriental de amanhã".

Shigeru Ishiba reiterou que vai tentar estabelecer laços construtivos com Pequim, lembrando as conversações com o Presidente chinês, Xi Jinping, à margem de uma cimeira do fórum APEC (Cooperação Económica Ásia-Pacífico), em novembro.