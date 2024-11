Produção de mísseis. Rússia expande infraestruturas

A conclusão é do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), um grupo de reflexão sobre segurança global com sede em Berlim. Fabian Hinz, um investigador do ISS, identificou a expansão das infraestruturas em Altai, no sul da Sibéria, em Rostov (a mais de mil kms de Moscovo), ainda nos arredores de Moscovo e de São Petersburgo e em Perm (a quase 1500 kms da capital russa).





Isto significa, sublinha Fabian Hinz, que o Kremlin está a apostar no aumento significativo da produção de mísseis à medida que prossegue a guerra na Ucrânia.



As imagens de satélite foram tiradas em julho, setembro e outubro, e verificadas pela Reuters.

De acordo com a agência de notícias pode ver-se vegetação derrubada e construções novas, extensas, junto dos edifícios já existentes. Edifícios identificados como instalações de pesquisa e produção de combustíveis sólidos nos cinco locais.





No relatório divulgado pelo IISS, Fabian Hinz afirma que "as imagens de satélite mostram que a capacidade de produção de motores de mísseis de combustível sólido” é um dos focos de Putin.





O Ministério russo da Defesa não comenta, sendo certo que o Kremlin decidiu reforçar a despesa nesta área em 2025. Um aumento para 6,3 por cento do PIB da Rússia, o valor mais elevado desde a Guerra Fria.





Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América recusou-se a confirmar se Washington tem conhecimento das novas construções russas. No entanto, garantiu que os EUA aplicariam sanções adicionais a entidades russas e instituições financeiras para restringir a sua capacidade de produzir material de defesa. O que são mísseis de combustível sólido?

O anúncio deixou em alerta a comunidade internacional e científica, uma vez que foi a primeira utilização conhecida de combustível sólido num projétil de longo alcance.







Vann Van Diepen, antigo especialista de armamento do governo dos EUA, explicou à Reuters que os combustíveis sólidos são mais fáceis, mais seguros de usar.