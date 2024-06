Putin chega ao Vietname

Esta é a quinta vez que Vladimir Pyutin visita o Vietname como presidente da Rússia. De acordo com as agências de notícias internacionais, o líder russo chegou ao início da noite desta quarta-feira a Hanoi para





Num artigo de opinião assinado por Putin e publicado no jornal do Partido Comunista do Vietname, para assinalar a visita, o presidente russo aplaudiu o país do Sudeste Asiático por apoiar uma "forma pragmática de resolver a crise" na Ucrânia.



O Vietname tem seguido oficialmente uma política externa neutra que denomina como "diplomacia do bambu" e absteve-se de condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, posição que os países ocidentais consideram demasiado próxima do Kremlin.





Esta é a paragem final no périplo de Putin pelas duas nações asiáticas. No entanto, o ponto alto da viagem é o acordo de segurança mútua assinado entre russos e norte-coreanos, sendo que o texto desse acordo não é conhecido.





Isto numa altura em quedo Ocidente e não só (Coreia do Sul também) quanto a uma