Putin deixa elogios a Trump e diz-se pronto para o diálogo com os Estados Unidos

O elogio de Vladimir Putin, citado pela agência Reuters, chega dois dias após a eleição presidencial nos Estados Unidos que determinou a vitória de Donald Trump.O presidente russo referia-se à tentativa de assassinato de que o então candidato foi alvo em julho, durante um comício na Pensilvânia.E considerou ainda que as declarações de Trump durante a campanha sobre a possibilidade de uma reaproximação entre Moscovo e Washington merecem atenção., afirmou o líder russo.

Durante a campanha, Donald Trump afirmou que, caso fosse eleito, seria capaz de alcançar a paz na Ucrânia em apenas 24 horas. Não indicou, no entanto, que passos seguiria para assegurar esse feito."Não sei o que vai acontecer. Não faço ideia", afirmou Vladimir Putin.Numa declaração de várias horas durante o Fórum de Valdai, em Sochi, esta quinta-feira, o presidente russo aproveitou ainda para criticar o comportamento dos líderes ocidentais, que

A Rússia controla atualmente a península da Crimeia, que anexou em março de 2014, mas também grande parte do Donbass (que inclui as regiões de Donetsk e Luhansk) e ainda boa parte das regiões de Zaporizhia e Kherson. Ou seja, cerca de um quinto do território do país.

, afirmou Vladimir Putin.O líder russo apresentou nos últimos meses os termos de Moscovo para colocar um ponto final ao conflito na Ucrânia: exige que Kiev abandone as suas pretensões de aderir à NATO e retire todas as tropas doas quatro regiões reivindicadas pela Rússia em 2022, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.Entretanto, menos de 48 horas após a eleição,Adiantou ainda que terá falado com pelo menos 70 líderes mundiais desde a manhã de segunda-feira, quando ficou confirmada a vitória do republicano.

Na Ucrânia, Volodymyr Zelensky rejeitou esta quinta-feira qualquer tipo de concessão de Kiev. Enquanto Putin e Trump dão sinais de prontidão para uma reaproximação, o presidente ucraniano considerou que qualquer tipo de concessão da Ucrânia seria "inaceitável" para o país, mas também "suicida para toda a Europa".





