Resposta a Witkoff. Hamas aceita devolver dez reféns vivos, 18 corpos e exige fim da guerra

A resposta ao enviado da Administração norte-americana para o Médio Oriente, Steve Witkoff, foi remetida, segundo o movimento radical, “após uma ronda de consultas nacionais”.

Telejornal | 31 de maio de 2025

c/ agências

, afirma o Hamas em nota conhecida na tarde deste sábado.A nota do Hamas não esclarece se houve uma tentativa de obter alterações à proposta da mediação norte-americana. Contudo, em declarações à agência Reuters,O presidente norte-americano havia manifestado a convicção de estaria para breve uma trégua entre Israel e o Hamas. O Governo israelita, aparentemente disposto a anuir à proposta de Witkoff, deixara um aviso ao movimento palestiniano.A comunicação social israelita noticiou, nos últimos dias, que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, partilhou com familiares de reféns em Gaza a intenção de aceitar a proposta do enviado norte-americano.O Estado hebraico mantém, até ao momento, o objetivo de lograr o desarmamento e a desmobilização do Hamas, incluindo as estruturas de poder civil. Assim como o objetivo da recuperação de 58 reféns que permanecem cativos.Por sua vez, o Hamas rejeita depor as armas e exige a complete retirada dos israelitas da Faixa de Gaza.. Foram ainda levados para Gaza 251 reféns, segundo Telavive., gerou uma crise humanitária e deixou em ruínas o território governado pelo Hamas.