Sébastien Lecornu sobrevive a duas moções de censura

Foi por poucos votos que Sébastien Lecornu escapou às moções de censura votadas esta quinta-feira, 16 de outubro, na Assembleia Nacional. A primeira moção apresentada pelo partido de esquerda radical, La France Insoumise, foi a que obteve mais votos, com apenas 271 votos a favor faltaram 18 para derrubar o segundo Governo Lecornu.





Seguiu-se a votação da segunda moção apresentada pelo partido da extrema-direta, o Rassemblement National, que foi sem surpresa amplamente rejeitada pelo deputados franceses. A favor votaram apenas 144.





As cedências feitas pelo Governo esta semana, que aceitou introduzir uma emenda para suspender a reforma das pensões no Orçamento de Estado para 2026, impediram a maioria dos deputados do PS de censurar o Governo. Sem surpresa o bloco central, composto pelo Ensemble pour la République, Horizons, Modem, não concedeu nenhum voto às moções.

"Au travail, au travail, au travail!"





Com a rejeição das moções de censura, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu mantém o seu lugar após ter sido reconduzido por Emmanuel Macron na sequência da sua própria demissão. À saída da Assembleia Nacional em passo apressado, Sébastien Lecornu afirmou três vezes: "ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho!".





O chefe de Governo que aceitou a missão de voltar a governar a França "por dever" para "fornecer um orçamento antes do final do ano", considerou esta quinta-feira que "era necessário que os debates (do OE2026) pudessem começar, e eles vão começar".





A presidente da Assembleia Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, disse estar "satisfeita" e "feliz por ver que a maioria da Assembleia Nacional está nesta lógica de trabalho, de procura de compromisso", numa altura em que França está numa corrida contra o tempo para aprovar um orçamento para o próximo ano.





"Estaremos no hemiciclo para discutir o orçamento já na próxima semana", disse.

"Faltaram apenas 18 votos para derrubá-los"





Após a rejeição da moção de censura apresentada pela France Insoumise, por apenas 18 votos, a líder parlamentar do LFI lamentou o fracasso "por pouco". "Faltaram apenas 18 votos para derrubá-los", afirmou Mathilde Panot.





Mathilde Panot criticou a "responsabilidade histórica" que recai sobre os ombros "da direção do Partido Socialista". Não satisfeita com o desfecho da votação na Assembleia, a líder parlamentar do LFI apela "à resistência popular" contra o Orçamento do Estado para o próximo ano. "Rompam fileiras, não deixem que a direção do PS vos leve a uma aliança com a macronie", apelou aos militantes socialistas.





O líder do LFI, Jean-Luc Mélénchon, escreveu numa publicação no X que "a moção de censura falhou por pouco graças ao pacto Macron-Faure".





La censure a échoué de peu grâce au pacte Macron-Faure.



Pourtant, Faure prétend que la censure aurait permis au gouvernement de faire passer une loi spéciale plus dure. N'importe quoi.



Une loi spéciale ne peut faire que reprendre le budget de l'année précédente. Celui de… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 16, 2025



Entretanto, o partido já anunciou em comunicado "apresentar novamente uma moção de destituição" contra o presidente da República, Emmanuel Macron.





Já o líder do Rassemblement National, Jordan Bardella, denunciou "uma maioria de negociação" e acusou os deputados que se recusaram a votá-la de serem os "responsáveis pelo sofrimento futuro do país".



"Uma maioria de negociação conseguiu hoje salvar os seus lugares, em detrimento do interesse nacional", reagiu Jordan Bardella, numa publicação no X.





Une majorité de marchandage a réussi aujourd’hui à sauver ses places, au détriment de l’intérêt national.



Les grands absents de ces manœuvres d’appareils sont les Français, qui s’apprêtent à subir la boucherie sociale et fiscale d’un budget punitif.



Tous ceux qui ont ce jour… — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 16, 2025





O líder socialista, Oliver Faure, saudou a rejeição das moções de censura ao Governo de Lecornu e respondeu diretamente, na rede social X, a Jordan Bardella após as criticas endereçadas à posição do Partido Socialista.





"O debate pode começar. E, voto a voto, veremos quem apoia o imposto (sobre a riqueza) Zucman (a esquerda) para poupar os franceses e quem apoia os bilionários (a direita e a extrema direita). O RN não poderá mais se esconder atrás de uma censura que lhe permitia evitar tirar a máscara", afirmou.



