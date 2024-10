Sucessor de Hassan Nasrallah. Naim Qassem é o novo secretário-geral do Hezbollah

Naim Qassem foi eleito para o cargo de secretário-geral do Hezbollah, sucedendo a Hassan Nasrallah, abatido num ataque israelita, confirmou esta terça-feira o movimento xiita libanês apoiado pelo Irão.

(em atualização)



Naim Qassem tem 61 anos e nasceu nos arredores de Beirute. Milita no Hezbollah desde os anos de 1970.



"O Concelho da Shura do Hezbollah concordou em eleger sua iminência o xeque Naim Wassem como secretário-geral do Hezbollah, carregando a sua bandeira abençoada nesta viagem, apelando a Deus todo poderoso que o guie na sua nobre missão de liderar o Hezbollah e a sua resistência islâmica", lê-se em comunicado difundido pelo movimento.