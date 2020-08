Taça de Portugal. FC Porto soma 78.º troféu da sua história

Os "dragões" acabaram também a época como a equipa que mais títulos alcançou, pois juntou a "prova rainha" ao campeonato, que ganhou pela 29.ª vez, ao terminar a competição com mais cinco pontos do que os encarnados.





Com o triunfo selado com um "bis" do "improvável" Mbemba, a formação azul e branca conseguiu também igualar o Sporting no segundo lugar do "ranking" de vitórias na Taça de Portugal, com 17, a nove do recordista Benfica.





As outras duas competições nacionais da época foram arrebatadas pelo Benfica, que na abertura goleou o Sporting por 5-0 na Supertaça, para, em janeiro, o Sporting de Braga superar o FC Porto na final da Taça da Liga, por 1-0.





Numa contagem "cega" dos títulos, que coloca no mesmo patamar uma Taça dos Campeões e uma Supertaça ou um campeonato e uma Taça da Liga, os encarnados totalizam 83, não contabilizando a Taça Latina, e os azuis e brancos somam agora 78, enquanto o Sporting, terceiro, conta 50.





O Benfica soma mais seis troféus do que o FC Porto graças ao domínio exercido nos últimos anos, uma vez que, quando, em 10 de agosto de 2013, venceram a Supertaça, os "dragões" lideravam o histórico por 74 contra 68.





Depois desse triunfo, os encarnados responderam com um fantástico parcial de 13 títulos contra nenhum dos "dragões": quatro campeonatos, o "tetra", três edições da Taça da Liga, duas da Taça de Portugal e quatro da Supertaça.





Em 2013/14, Benfica venceu campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, e, em 2014/15, voltou a ganhar a I Liga e a Taça da Liga e arrebatou ainda a Supertaça. Jorge Jesus, que volta em 2020/21, chegou aos 10 "canecos" e empatou o histórico.





A "saga" continuou com Rui Vitória, que, em 2015/16, ganhou mais um campeonato, a Taça da Liga e a Supertaça, em 2016/17, nova edição da I Liga, a Taça de Portugal e a Supertaça, para, em 2017/18, arrebatar nova Supertaça.





Depois de longa "seca", de ver o Benfica festejar 13 vezes sem resposta, para colocar o"‘score" em 81 contra 74, o FC Porto voltou aos títulos com a vitória na I Liga 2017/18, negando, já sob o comando de Sérgio Conceição, o "penta" às "águias".





Na época passada, os "dragões" começaram a época com a vitória na supertaça, mas os encarnados ripostaram na I Liga, conseguindo a reconquista do campeonato. Desta vez, foi ao contrário e o FC Porto ainda ganhou a Taça de Portugal.