Taça de Portugal. Praia da Vitória, Vila do Conde e Estoril no epicentro da competição

A festa da Taça começa cedo, com o embate entre dois emblemas do Campeonato de Portugal, os açorianos do Fontinhas, sétimos classificados da Série G, e o Fafe, líder da Série B, em jogo com início às 11h00 (12h00 em Lisboa).Mais tarde, em Vila do Conde, o Rio Ave e o Famalicão discutem a passagem aos oitavos de final, a partir das 15h00, e o Boavista desloca-se ao Estádio António Coimbra da Mota para defrontar os estorilistas, líderes da II Liga, a partir das 21h00.Será o segundo jogo da época entre vilacondenses e famalicenses, depois de um empate à terceira jornada da Liga, a 1-1, mas em Vila Nova de Famalicão.No Estoril, o Boavista contará com os treinadores interinos Jorge Couto e Daniel Rosendo à frente da equipa, poucos dias depois de anunciar a saída de Vasco Seabra, face aos maus resultados no campeonato, competição em que segue em 15.º lugar.

Numa eliminatória cujos jogos se prolongam até 23 de dezembro, o detentor do troféu, o FC Porto, recebe no domingo o Tondela (18h30) e o Benfica joga no mesmo dia no Estádio da Luz com o Vilafranquense, da II Liga (20h30).

O Sporting de Braga entra em campo apenas na segunda-feira, com a equipa treinada por Carlos Carvalhal a visitar o Olímpico do Montijo (20h15), 10.º classificado na Série G do Campeonato de Portugal.A quarta eliminatória da prova arrancou na sexta-feira, com o Sporting, em encontro entre equias de I Liga, a impor a sua superioridade, ao vencer o Paços de Ferreira por 3-0, em Alvalade, enquanto no outro encontro do dia, este entre formações da II Liga, o Académico de Viseu impôs idêntico resultado à Académica.

Programa e resultados da quarta eliminatória da Taça de Portugal:



Fontinhas (CP) - Fafe (CP), 11h00 (12h00 em Lisboa)Rio Ave (I) - Famalicão (I), 15h00Estoril Praia (II) - Boavista (I), 21h00Cova da Piedade (II) - Moreirense (I), 11h00Vitória de Guimarães (I) - Santaa Clara (I), 14h00FC Porto (I) - Tondela (I), 18:h30Benfica (I) - Vilafranquense (II), 20h30Torreense (CP) - Amora (CP), 11h00Anadia (CP) - Estrela da Amadora (CP), 14h00Olímpico do Montijo (CP) - Sporting de Braga (I), 20h15Marítimo (I) - Salgueiros (CP), 11h00União de Leiria (CP) - Gil Vicente (I), 16h00Belenenses SAD (I) - Sporting de Espinho (CP), 19h00

Nacional (I) - Leixões (II), 20h00.