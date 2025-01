Terramoto no Tibete faz perto de uma centena de vítimas mortais

"Um total de 95 pessoas foram confirmadas mortas e outras 130 feridas até às 15h00", adiantou a Xinhua.

Segundo a agência noticiosa chinesa, cerca de 1.500 bombeiros e equipas de salvamento foram destacados para procurar pessoas entre os escombros, segundo o Ministério da Gestão de Emergências da China.



O terramoto, cuja magnitude foi calculada em 6,8 na escala de Richter, teve como epicentro Tingri - um condado rural chinês conhecido como a porta de entrada norte para a região do Evereste - a uma profundidade de dez quilómetros, de acordo com o Centro de Redes de Sismos da China.A população relatou às agências de notícias locais que foram sentidos fortes abalos durante o terramoto e há registos de réplicas posteriores com uma magnitude de 4,4.

. O sismo foi registado pelas 9h05 locais (1h05 em Lisboa).

Oriana Barcelos - Antena 1



As regiões do sudoeste da China, Nepal e norte da Índia são frequentemente atingidas por terramotos causados pela colisão das placas tectónicas indiana e eurasiana.





A zona do epicentro deste sismo é onde as placas da Índia e da Eurásia chocam e causam elevações nas montanhas dos Himalaias suficientemente fortes para alterar a altura de alguns dos picos mais altos do mundo. A altitude média na área em torno do epicentro é de cerca de 4.200 metros.



A televisão estatal CCTV revelou que há algumas comunidades dentro de um raio de cinco quilómetros a partir do epicentro, que está a 380 quilómetros de Lhasa, a capital do Tibete, e a cerca de 23 quilómetros da segunda maior cidade da região, Shigatse, conhecida como Xigaze em chinês. Um balanço inicial apontava para dezenas de mortos e o desabamento de "muitos edifícios perto do epicentro".

No século passado, registaram-se dez sismos de pelo menos seis graus de magnitude na zona onde ocorreu o terramoto desta terça-feira, de acordo com o USGS.O sismo foi sentido também na capital do Nepal, Katmandu, a mais de 200 quilómetros do epicentro, mas sem registo de danos significativos ou feridos.