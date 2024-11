Título humorístico Onion compra Infowars

Jones deve a estas famílias mais de mil milhões de dólares como determinado no julgamento por difamação por ter considerado o massacre uma mentira.

A aquisição vai levar a que a empresa de Jones, que durante décadas se destacou pelas teorias da conspiração e mentiras, se transforme em um sítio de humor na internet, com o relançamento da Infowars em janeiro como uma paródia.

O juiz ordenou uma audiência na próxima semana depois de Jones e os seus advogados terem levantado questões sobre a forma como o leilão foi realizado.

"A dissolução dos ativos de Alex Jones e a morte da Infowars é a justiça pela qual há muito que lutávamos e esperávamos", disse Robbie Parker, cuja filha Emilie foi morta em 2012 naquele tiroteio ocorrido no Estado do Connecticut, disse em comunicado divulgado pelos seus advogados.

A proposta da Onion foi pelo sítio na internet da plataforma das teorias da conspiração, contas nas redes sociais, estúdio em Austin, no Estado do Texas e ainda um arquivo de vídeo por um valor não revelado.

A publicação satírica - que tem um cartaz a dizer "A Melhor Fonte Noticiosa da América" - foi fundada na década de 1980 e durante décadas tem ridicularizado a política e a cultura pop, incluindo Jones, que tem sido objeto frequente de artigos a ridicularizá-lo.

Os incidentes com armas de fogo, com número elevado de vítimas mortais, como ocorreu em Sandy Hook são frequentemente seguidos pelas versões atualizadas do Onion da sua peça recorrente: "'Não Há Forma de Prevenir Isto', Diz a Única Nação Onde Isto Acontece Regularmente".