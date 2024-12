Ucrânia reivindica ataque a instalação petrolífera russa

O Estado-Maior ucraniano afirmou, em comunicado, que as“Este é um dos maiores terminais petrolíferos nos arredores de (a cidade de) Oryol”, que faz parte do ‘complexo militar-industrial’ que abastece o exército russo, acrescentou o Estado-Maior ucraniano.

Segundo a Força Aérea ucraniana, Kiev abateu, este sábado, 58 dos 132 drones russos lançados num ataque noturno.

As alegadas imagens do ataque, publicadas pelos meios de comunicação social russos, mostram o fumo a sair de um incêndio durante a noite.No Telegram,Segundo Klychkov, 11inimigos foram abatidos pela defesa antiaérea e, às 5h00 locais (2h00 GMT), o incêndio estava sob controlo, mas ainda não tinha sido extinto. O ataque não causou vítimas, acrescentou.Duas outras pessoas, incluindo outra criança, ficaram feridas no ataque, acrescentou Gladkov no Telegram.Em resposta aos bombardeamentos russos, que estão a destruir as suas infraestruturas e a causar muitas vítimas civis, Kiev efetua regularmente ataques a instalações militares e energéticas russas, por vezes muito longe da sua fronteira.Na habitual mensagem diária, Volodymyr Zelensky acusou Vladimir Putin de usar mísseis em vez de procurar uma forma de acabar com a guerra."De cada vez que há novos ataques russos contra o nosso país (...). Ele usa mísseis em vez de procurar formas de terminar com a guerra", afirmou o Presidente ucraniano.Para Volodymyr Zelensky, ""."Mas os parceiros deviam preocupar-se não com a garantia de estabilidade desses indivíduos de Moscovo, mas com a garantia de estabilidade e segurança para si próprios e para o mundo. A estabilidade e segurança são apenas possíveis com a paz. Estou grato a todos aqueles que no ajudam a tornar a paz mais próxima", acrescentou.