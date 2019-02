Venezuela. Presidência interina de Guaidó reconhecida na Europa

9h51 - Portugal reconhece Juan Guaidó





O ministro Augusto Santos Silva convocou uma conferência de imprensa para as 12h "para explicar a posição portuguesa de reconhecimento de Juan Guaidó como Presidente encarregado de convocar eleições livres e justas na Venezuela".







9h50 - Suécia e Dinamarca também reconhecem





Os governos da Suécia e Dinamarca tanmbém anunciaram o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino.







tweets, o ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros anunciou o recohecimento do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela como presidente interino até à realização de novas eleições.

Denmark recognises the President of the National Assembly @jguaido as the interim President of #Venezuela until new free and democratic elections take place. Applaud similar statements from key EU partners. Important EU statement coming up #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 4 de fevereiro de 2019

Anders Samuelsen, que vai reunir-se mais logo os homólogos em Bruxelas, "aplaude declarações idêntidas" de congéneres.

Just talked to @jguaido and expressed Denmark’s full support for the Venezuelan people’s struggle for democracy. A good conversation with an incredibly courageous man. Last chance for the corrupt Maduro regime to choose the path of democracy. #dkpol #VenezuelaLibre #freedom — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 3 de fevereiro de 2019







9h38 - Seguem-se Reino Unido, Áustria e França

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 de fevereiro de 2019

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros afirma que o Reino Unido, juntamente com os seus aliados europeus reconhece Juan Guaidó enquanto presidente interino "até que possam ser realizadas eleições credíveis".





Jeremy Hunt acrescenta desejar que este reconhecimento "nos aproxime do final da crise humanitária".





Por seu lado, o chanceler austríaco justifica o reconhecimento do presidente da Assembleia Nacional como presidente interino "em conformidade com a Constituição venezuelana" com a "rejeição" de Nicolás Maduro de "aceitar umas eleições presidenciais livres e justas".







El régimen de #Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones presidenciales libres y justas. Por este motivo, consideramos desde este momento al Presidente @jguaido como Presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 de fevereiro de 2019

Depois da declaração do presidente do Governo espanhol, seguiram-se tomadas de posição análogas, em diferentes plataformas, por parte dos governos britânico, austríaco e francês.O ministro francês dos Negócios Estrangeiros declara, em entrevista à rádio France Inter, que o líder da oposição tem o direito de organizar novas eleições".Pelas 9h00, a partir de Madrid, o presidente do Governo espanhol tornava-se o primeiro líder político da União Europeia a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.Isto depois de se ter esgotado o prazo de oito dias dado a Nicolás Maduro para que convocasse eleições presidenciais.Em entrevista ao canal televisivo espanhol La Sexta, Maduro sustentou que "Donald Trump impôs ao Ocidente uma política equivocada” sobre a Venezuela e asseverou: “Não vamos submeter-nos”.O Presidente da Venezuela rejeitou nestes termos a possibilidade de abandonar o poder ou de convocar novas eleições presidenciais, afiançando que não aceita “ultimatos de ninguém”.Questionado pelo jornalista Jordi Évole sobre se em algum momento pensou sair de cena, após presidente da Assembleia Nacional se ter autoproclamado, no passado dia 23 de janeiro, presidente interino da Venezuela, Maduro respondeu que não tem razões para tal.“Mas porquê, se o povo me elegeu por seis anos? Creio que o que é bom para o meu país é que se respeite a Constituição. Eu sou o primeiro a fazê-lo, eu jurei respeitar e fazer respeitar a Constituição e é esse o meu dever”, devolveu.“Temos experiência de 20 anos de luta, nós somos realmente uma força popular com carácter histórico, com um projeto e com a liderança do país”, sustentou.