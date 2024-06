Verdes europeus reelegem Terry Reintke e elegem Bas Eickhout como copresidentes

Em comunicado, Os Verdes anunciaram a eleição dos copresidentes. A presidência já era bicéfala e a alemã Terry Reintke foi reeleita.

Citada no comunicado, a `spitzenkandidat` escolhida para representar Os Verdes na corrida à presidência da Comissão Europeia, disse estar "honrada com a reeleição" na próxima legislatura.

"É altura de trabalhar, os cidadãos europeus têm uma expectativa de soluções europeias da nossa parte e há muitos desafios pela frente. O primeiro é assegurar uma maioria viável e democrática no Parlamento Europeu para os próximos cinco anos. Isso não pode incluir a extrema-direita", sustentou.

Uma "viragem à direita" no PE e noutras instituições europeias "é preocupante" e Terry Reintke prometeu que Os Verdes vão "lugar incansavelmente pelos valores democráticos, Estado de direito e direitos fundamentais" dos cidadãos nos 27 países do bloco comunitário.

"Mas não podemos fazê-lo sozinhos, é uma responsabilidade partilhada com todos os grupos [políticos] democráticos no Parlamento Europeu", completou.

Terry Reintke, de 37 anos, é eurodeputada eleita pela Alemanha, enquanto Bas Eickhout, de 47 anos, é dos Países Baixos.

De acordo com os resultados atualizados, Os Verdes conquistaram 52 lugares no hemiciclo para a próxima legislatura, menos 19 do que na que vai findar, e são hoje a sexta força política no PE.

Estão atrás dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) e do Identidade e Democracia (ID), as duas famílias políticas que agregam os partidos de extrema-direita europeus, e com os quais Terry Reintke defendeu que não se dialogue.