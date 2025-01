Votação tangencial. Aliado de Trump reeleito presidente da Câmara dos Representantes

Com uma mensagem de "boa sorte" horas antes, na rede social Truth Social, Trump descreveu o aliado como "um homem bom e muito capaz, que não está longe de ter um apoio a 100 por cento".

“Uma vitória de Mike hoje será uma grande vitória para o Partido Republicano”, escreveu ainda Donald Trump.





Às vozes de apoio juntou-se ainda Elon Musk.





“Acho a mesma coisa. Tem todo o meu apoio”, respondeu a uma publicação de Mike Johnson na rede social X.



O apoio de Trump e Musk não foi suficiente para a primeira votação - o que pode representar um fracasso na influência de Trump no Congresso. Ainda antes da votação, vários republicanos manifestaram relutância relativamente à candidatura do de Johnson, que era “speaker” há pouco mais de um ano, o que acabou por fazr vencer outro candidato na primeira volta das votações.







O candidato ao cargo apoiado pelo presidente eleito acabou por obter os 218 votos a favor, contra 215 obtidos pelo candidato democrata, Hakeem Jeffries, em quem todos votaram em bloco, mas inicialmente não tinha os votos necessários, razão pela qual teve de negociar uma mudança no sentido de voto de dois dos congressistas republicanos, após uma primeira votação de viva voz que o afastava do cargo.



O “speaker” cessante começou por enfrentar a oposição de vários membros do próprio partido, que o criticaram por ter feito demasiadas concessões orçamentais aos democratas, mas acabou por conseguir ser reeleito à segunda votação do primeiro dia de votações, após negociações.



Dada a curta maioria dos republicanos na câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos nesta nova legislatura, Mike Johnson estava bem ciente de que não podia ter muitos votos contras dentro do Partido Republicano. Já depois de obtida a vitória, Trump felicitou Mike Johnson pela reeleição como presidente da Câmara dos Representantes, apesar da oposição inicial de elementos do partido.



“Mike será um grande ‘speaker’, e o nosso país vai beneficiar disso. Os norte-americanos esperaram quatro anos por bom senso, força e liderança. Vão tê-los agora, e a América será ainda maior que antes!”, declarou Trump na sua plataforma digital Truth Social.





Os 11 republicanos da Câmara, incluindo o deputado Ralph Norman, que estavam relutantes até o último minuto, pediram que Johnson adicionasse dias de sessões plenárias ao calendário da Câmara, garantisse que qualquer pacote de reconciliação incluísse cortes significativos de gastos e parasse de colocar no plenário projetos de lei que dependem muito do apoio democrata ou que sejam apresentados antes das 72 horas que os membros têm para rever a legislação.



“Hoje votamos em Mike Johnson para presidente da Câmara em nome do nosso firme apoio ao presidente Trump e para garantir a certificação oportuna dos seus eleitores”, escreveram os legisladores, num documento. “Fizemos isto apesar de nossas reservas sinceras quanto ao histórico do presidente [da Câmara dos Representantes] nos últimos 15 meses".



Identificando as prioridades legislativas, os legisladores disseram que Johnson não tem “nenhuma margem para erro”.



Se Trump não conseguisse a reeleição do aliado, semearia novas dúvidas sobre sua capacidade para liderar a tríade de poder do Partido Republicano na Câmara, no Senado e na Casa Branca.





À saída da sessão plenária, esta sexta-feira, o deputado republicano de Oklahoma, Tom Cole, afirmou à imprensa que o a forma como decorreram estas votações no Capitólio demonstram que será difícil liderar a Câmara neste Congresso, mas disse que o resultado positivo também é um "começo promissor".



“Será um Congresso desafiador e isso não é algo novo”, disse Cole, citado pela CNN. “Mas o facto é que tudo foi feito numa votação e isso é muito melhor do que em 15, como aconteceu na última vez. Então, vou aceitar isso e estou satisfeito".