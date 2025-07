Mundiais de Natação. Presidente da Federação confiante em bons resultados

"Temos uma seleção curta, pequena, mas com valores muito bons. De três deles, acima de tudo, esperamos bons resultados. A Francisca Martins teve agora excelentes prestações no Mundial Universitário, a própria Camila Rebelo com dois quartos lugares e a dúvida que fica é se se conseguem adaptar bem ao horário", disse Miguel Arrobas.





O presidente da Federação de Natação destacou também a participação de Diogo Ribeiro, que chega a Singapura com um novo recorde nacional, tal como Diana Durães.





A participação portuguesa nestes mundiais começa na madrugada de segunda-feira com Francisca Martins em ação nos 400 metros livres.