11.ª etapa sem vencedor devido a protestos pró-Palestina
A 11.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta terminou hoje sem vencedor e com os tempos contabilizados a três quilómetros da meta, devido a protestos pró-Palestina e contra a participação da equipa Israel-Premier Tech.
"Devido a alguns incidentes na linha de chegada, decidimos cronometrar o tempo a três quilómetros da meta. Não teremos um vencedor da etapa", referiu a organização.
A etapa, com 157,4 quilómetros com início e fim previsto em Bilbau, ficou marcada pelos vários protestos ao longo do dia contra a presença da Israel-Premier Tech na corrida e contra a situação que vive a população palestiniana em Gaza.
Na zona de meta, na primeira passagem do pelotão, foi possível ver várias bandeiras da Palestina concentradas, com as barreiras de proteção quase a cederem, com elementos da organização também no local.