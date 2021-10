1ª Taça Ibérica de Rugby em Cadeira de Rodas decorre no próximo fim de semana

Assim, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, a Taça Ibérica inicia-se às 16 horas de sábado, dia 16, com a cerimónia de abertura, seguido do primeiro jogo entre Portugal e Espanha. No domingo, dia 17, encontro marcado entre as duas seleções para um segundo jogo, pelas 10H00 e finalmente às 15H00 terá lugar novo confronto desportivo num Portugal X Espanha (ou misto).



Desporto. Do Murderball ao Rugby em Cadeira de Rodas



O Rugby em Cadeira de Rodas (RCR) surgiu no Canadá, no final dos anos 1970, e deram-lhe inicialmente o nome de Murderball.

Em 1996 foi modalidade de demonstração nos Jogos Paralímpicos de Atlanta e integrou oficialmente o programa dos Jogos Paralímpicos no ano 2000 em Sidney, mantendo-se como uma das modalidades de maior espectacularidade. Assim, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, a Taça Ibérica inicia-se às 16 horas de sábado, dia 16, com a cerimónia de abertura, seguido do primeiro jogo entre Portugal e Espanha. No domingo, dia 17, encontro marcado entre as duas seleções para um segundo jogo, pelas 10H00 e finalmente às 15H00 terá lugar novo confronto desportivo num Portugal X Espanha (ou misto).

No próximo fim de semana tem lugar a 1ª Taça Ibérica de Rugby em Cadeira de Rodas com encontro marcado para o Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa. É um projeto da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) e vai cumprir mais uma etapa com a realização da primeira competição dos jogadores portugueses frente à seleção espanhola, ao mesmo tempo que promove cursos de formação com vista a divulgar este desporto.



O Rugby em Cadeira de Rodas é uma modalidade de equipa jogada num campo com as mesmas dimensões de um campo de basquetebol e uma linha de ensaio com 8 metros de comprimento e joga-se num pavilhão desportivo com uma bola de voleibol.

Cada equipa é composta por quatro elementos com limitações nos quatro membros (tetraplégicos, amputados, distrofias, entre outros) cujo objetivo é marcar o maior número possível de pontos através da passagem da linha de ponto por parte do jogador com a posse da bola.



O jogo é composto por quatro partes, cada uma delas com oito minutos e, a equipa que tiver mais pontos no final do jogo, ganha.

Em Portugal a FPDD inicia o desenvolvimento da modalidade em 2017, e desde então como forma de captar novos atletas e desenvolver a modalidade tem realizado vários Campos de Treino nacionais em todo o país. Como resultado da captação de atletas em 2018 formou-se um núcleo de desenvolvimento da modalidade com a parceria da Faculdade de Desporto do Porto onde os atletas da zona Norte do país treinam semanalmente.



Em 2021 visa-se a constituição da seleção de Rugby em Cadeira de Rodas, com o objetivo de dar início à participação em competições internacionais em 2022.



É neste contexto que surge agora a “I Taça Ibérica” na qual estarão presentes jogadores e equipa técnica da seleção portuguesa e espanhola. É também uma forma de promover a modalidade e avaliar da viabilidade de se organizar uma competição internacional em Portugal.



Estão ainda previstos dois Cursos, um de Arbitragem e um de Classificadores, que contam com a colaboração de Árbitros e Classificadores Internacionais nomeados pela IWRF -International Wheelchair Rugby Federation.



A formação de Classificadores e de Árbitros e Oficiais de Mesa de Rugby em Cadeira de Rodas conta com a presença de formadores internacionais. Além da componente on-line e de uma Teórico-prática em Alcoitão, neste fim de semana haverá uma componente prática durante a I Taça Ibérica. Diversas iniciativas serão divulgadas nos canais da FPDD e dos seus parceiros, na comunicação social, no YouTube e está prevista a criação de uma conta de Facebook e de um perfil do Instagram.