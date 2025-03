40 mil na meia-maratona de Lisboa

“Mais uma vez, batemos o recorde de inscrições. São mais de 40 mil inscritos e desses mais de 16 mil são estrangeiros, de 120 nacionalidades diferentes. É gente de todos os lados do mundo. Tínhamos em lista de espera, para os 21 quilómetros, mais de 17 mil. É mais um recorde, há cada vez mais pessoas a correr”, explicou o diretor do Maratona Clube de Portugal, Miguel Móia, em conferência de imprensa de antevisão da 34.ª edição da prova.



Além da prova de 21 quilómetros, que vai albergar os Campeonatos Nacionais de Meia-Maratona, o evento conta também com uma prova de 10 quilómetros e, no dia anterior, outra de sete quilómetros, o passeio da família e uma prova para as crianças.



“Estas provas estão a crescer muito e, para o ano, as inscrições da meia-maratona vão ser sorteadas. Penso que para o ano vamos ter ainda mais interessados. Lisboa está na moda e não tenho dúvida nenhuma de que tem um impacto económico muito grande. Possivelmente, vamos ter de aumentar o número de inscritos para a meia-maratona”, revelou o presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia, que não acredita na possibilidade de se voltar a bater o recorde mundial, devido às condições climatéricas.



Entre os atletas portugueses que vão marcar presença entre a elite, que parte da Cruz Quebrada, em Oeiras, em vez de percorrer a Ponte 25 de Abril, em Almada – o local de partida da prova popular -, encontram-se os olímpicos Samuel Barata e Susana Santos.



“Estive três semanas em estágio [no Quénia], treinei bem e o objetivo era chegar aqui e estar competitivo. Tenho em mente ganhar o título do campeonato nacional. Estão cá os melhores atletas do mundo e, nos últimos anos, consegui evoluir bastante e fazer marcas próximas dos melhores do mundo. Fiz o trabalho de casa, estudei muito para o exame e espero que corra bem”, disse Samuel Barata, recordista nacional da distância.



Susana Santos, 57.ª classificada na maratona dos Jogos Olímpicos Paris2024, também apontou como objetivo ser campeã nacional e efetuar uma boa marca na cidade lisboeta: “Esta meia-maratona é uma das mais rápidas do mundo. Vai servir de preparação para o Campeonato da Europa de Estrada, que se vai realizar em abril”.



Na elite internacional, destaca-se o nome da queniana Ruth Chepngetich, a recordista mundial da maratona, com a sexta melhor marca de sempre nos 21,0975 quilómetros (01:04.02, em Istambul, em 2021), além também do compatriota Mathew Kimeli.



“Estou feliz e ansiosa por estar aqui. Espero fazer uma boa corrida e ter um resultado bom para consolidar a minha preparação”, salientou Chepngetich, enquanto Kimeli foi sucinto: “No domingo, eu espero correr bem e ver se consigo melhorar o meu tempo”.



A meia-maratona de Lisboa é cofundadora do circuito internacional ‘superhalfs’, criado em 2019 e composto por seis das mais prestigiadas meias-maratonas da Europa, e que alberga também as provas realizadas em Berlim, Praga, Valência, Copenhaga e Cardiff.



A elite vai partir da Cruz Quebrada, em Oeiras, a partir das 09:30, com a meta colocada em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, na zona de Belém, em Lisboa, tal como a corrida popular, que inicia na margem sul do rio Tejo, em Almada, e passa a Ponte 25 de Abril.