64.º Open de Portugal at PGA Aroeira. Ex-campeão do Mundo Marc Warren aproxima-se do título

Na luta pelos lugares cimeiros continuam também o sul-africano MJ Daffue e o espanhol Joseba Torres, ambos a oito pancadas da liderança.



Entre os portugueses, Tomás Melo Gouveia é o melhor classificado, ocupando o grupo dos 30.º classificados com 203 pancadas (-10), após uma terceira volta de 67 pancadas. O algarvio acredita que ainda pode alcançar um lugar no top-10 ou até no top-5.



Já Tomás Bessa desceu ao grupo dos 44.º classificados, com 204 pancadas (-9), tendo admitido algumas dores na mão, mas mostrando confiança para realizar uma boa última volta.



O torneio, o mais importante do calendário nacional e integrado no HotelPlanner Tour, distribui 300 mil euros em prémios e termina este domingo. Tomás Bessa iniciará a última ronda às 08h40 e Tomás Melo Gouveia às 09h51.



A jornada ficou ainda marcada por ações de promoção da modalidade, incluindo a iniciativa "Beat the Pro", em que 20 amadores desafiaram os profissionais sem conseguirem superá-los, e por uma visita de jovens das academias de golfe do Jamor, Belas Clube de Campo e Lisbon Sports Club.

