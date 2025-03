A 42.ª Volta ao Alentejo liga Beja a Évora

A primeira tirada liga Beja a Moura em 166,6 quilómetros, seguindo-se uma ligação entre Castro Verde e Grândola, com 171,5 quilómetros e três prémios de montanha.A terceira etapa liga Carvalhal a Arraiolos em 180 quilómetros, a decisiva quarta etapa, com seis contagens de montanha, liga Monforte a Castelo de Vide em 147,7 quilómetros, encerrando a 42.ª edição no dia 30 de março, com 151,1 quilómetros entre Estremoz e Évora.Compõem o lote forasteiro a Iles Balears-Arabay e a Echelon Racing.O espanhol Eduard Prades deu à Caja Rural um terceiro triunfo seguido em 2024, após duas vitórias de Orluis Aular, enquanto a espera por um vencedor português se arrasta já desde 2019, quando João Rodrigues triunfou pela W52-FC Porto, numa edição em que o norueguês Tobias Foss, eventual campeão do mundo de contrarrelógio em 2022, foi quarto.