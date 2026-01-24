Mais Modalidades
A última dança de Wawrinka na Austrália
O tenista suíço Stan Wawrinka, campeão em 2014, saudou pela última vez, como tenista profissional, os adeptos das bancadas do Open da Austrália, ao ser batido pelo americano Taylor Fritz.
Aos 40 anos, Wawrinka, o primeiro homem com 40 ou mais anos na terceira ronda do ‘Happy Slam’ desde 1978, parecia ter feito o tempo andar para trás nas duas primeiras rondas, em que esteve, no total, quase oito horas em campo, mas hoje foi incapaz de superar Taylor Fritz.
O americano, nono do mundo, acabou por derrotar Wawrinka, 139.º e que teve um convite da organização para estar em Melbourne, por 7-6 (7-5), 2-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 46 minutos. O suíço está a fazer a sua última temporada no circuito ATP, onde se estreou em 2002.
Nos oitavos de final, Fritz vai estar no primeiro encontro desta edição entre dois tenistas do top-10 mundial, quando defrontar o italiano Lorenzo Musetti (quinto), que hoje sofreu para afastar o checo Tomas Machac (24.º), por 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 e 6-2.
Recordista de títulos em ‘majors’ (24) e do Open da Austrália (10), Djokovic (quarto) somou a 102.ª vitória em Melbourne Park, igualando o recorde de Federer, e a 400.ª em torneios do Grand Slam, depois de vencer o neerlandês Botic van de Zandschulp, por 6-3, 6-4 e 7-6 (7-4).
O encontro acabou por ficar marcado por uma bola atirada por Djokovic após um serviço falhado por Van de Zandschulp, que, por pouco, não acertou na cara de um apanha-bolas, além de ter tido um pequeno susto no tornozelo direito no início do terceiro set.
“Peço desculpa por isso. Não era necessário. Tive sorte e lamento se assustei o apanha-bolas ou qualquer outra pessoa”, disse ‘Nole’, que, em 2020, foi desclassificado do Open dos Estados Unidos por acertar numa árbitra de linha.
O campeão das duas últimas edições, o italiano Jannik Sinner (segundo do mundo), perdeu o primeiro set desta edição do Open da Austrália, mas afastou o norte-americano Eliot Spizzirri (85.º), por 4-6, 6-3, 6-4 e 6-4.
Na próxima ronda, Sinner, que está em ‘rota de colisão’ com Djokovic nas meias-finais, vai encontrar o compatriota Luciano Darderi (25.º), que eliminou o russo Karen Khachanov (18.º), por 7-6 (7-5), 3-6, 6-3 e 6-4.
No quadro feminino, a surpresa do dia acabou acontecer fora do court, quando a japonesa Naomi Osaka (17.ª), campeã em 2019 e 2021, desistiu antes de entrar para o encontro com a australiana Maddison Inglis (168.ª), vinda da fase de qualificação.
A derradeira representante feminina da Austrália vai ter agora uma dura tarefa nos oitavos de final, uma vez que vai defrontar a polaca Iga Swiatek, segunda da hierarquia, e que procura conquistar o único torneio que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira.
Frente à russa Anna Kalinskaya (33.ª), Swiatek cedeu um parcial pela primeira vez, mas acabou por ganhar, por 6-1, 1-6 e 6-1.
A campeã de 2025, a norte-americana Madison Keys (nona), afastou a checa Karolína Plísková, atualmente num pouco condizente 1.057.º posto no ranking, por duplo 6-3, e vai agora ter o teste mais duro até ao momento, frente à compatriota Jessica Pegula (sexta).
Finalista de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos, a também norte-americana Amanda Anisimova (quarta) já igualou a sua melhor prestação em Melbourne, depois de afastar a compatriota Peyton Stearns (68.ª), por 6-1 e 6-4.
