A última dança de Wawrinka na Austrália

Aos 40 anos, Wawrinka, o primeiro homem com 40 ou mais anos na terceira ronda do ‘Happy Slam’ desde 1978, parecia ter feito o tempo andar para trás nas duas primeiras rondas, em que esteve, no total, quase oito horas em campo, mas hoje foi incapaz de superar Taylor Fritz.



O americano, nono do mundo, acabou por derrotar Wawrinka, 139.º e que teve um convite da organização para estar em Melbourne, por 7-6 (7-5), 2-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 46 minutos. O suíço está a fazer a sua última temporada no circuito ATP, onde se estreou em 2002.



Nos oitavos de final, Fritz vai estar no primeiro encontro desta edição entre dois tenistas do top-10 mundial, quando defrontar o italiano Lorenzo Musetti (quinto), que hoje sofreu para afastar o checo Tomas Machac (24.º), por 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 e 6-2.



Recordista de títulos em ‘majors’ (24) e do Open da Austrália (10), Djokovic (quarto) somou a 102.ª vitória em Melbourne Park, igualando o recorde de Federer, e a 400.ª em torneios do Grand Slam, depois de vencer o neerlandês Botic van de Zandschulp, por 6-3, 6-4 e 7-6 (7-4).



O encontro acabou por ficar marcado por uma bola atirada por Djokovic após um serviço falhado por Van de Zandschulp, que, por pouco, não acertou na cara de um apanha-bolas, além de ter tido um pequeno susto no tornozelo direito no início do terceiro set.



“Peço desculpa por isso. Não era necessário. Tive sorte e lamento se assustei o apanha-bolas ou qualquer outra pessoa”, disse ‘Nole’, que, em 2020, foi desclassificado do Open dos Estados Unidos por acertar numa árbitra de linha.



O campeão das duas últimas edições, o italiano Jannik Sinner (segundo do mundo), perdeu o primeiro set desta edição do Open da Austrália, mas afastou o norte-americano Eliot Spizzirri (85.º), por 4-6, 6-3, 6-4 e 6-4.



Na próxima ronda, Sinner, que está em ‘rota de colisão’ com Djokovic nas meias-finais, vai encontrar o compatriota Luciano Darderi (25.º), que eliminou o russo Karen Khachanov (18.º), por 7-6 (7-5), 3-6, 6-3 e 6-4.



No quadro feminino, a surpresa do dia acabou acontecer fora do court, quando a japonesa Naomi Osaka (17.ª), campeã em 2019 e 2021, desistiu antes de entrar para o encontro com a australiana Maddison Inglis (168.ª), vinda da fase de qualificação.



A derradeira representante feminina da Austrália vai ter agora uma dura tarefa nos oitavos de final, uma vez que vai defrontar a polaca Iga Swiatek, segunda da hierarquia, e que procura conquistar o único torneio que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira.



Frente à russa Anna Kalinskaya (33.ª), Swiatek cedeu um parcial pela primeira vez, mas acabou por ganhar, por 6-1, 1-6 e 6-1.



A campeã de 2025, a norte-americana Madison Keys (nona), afastou a checa Karolína Plísková, atualmente num pouco condizente 1.057.º posto no ranking, por duplo 6-3, e vai agora ter o teste mais duro até ao momento, frente à compatriota Jessica Pegula (sexta).



Finalista de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos, a também norte-americana Amanda Anisimova (quarta) já igualou a sua melhor prestação em Melbourne, depois de afastar a compatriota Peyton Stearns (68.ª), por 6-1 e 6-4.

