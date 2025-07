ABC e Marítimo têm adversários na Liga Europeia de andebol

As duas equipas portuguesas vão disputar a primeira mão como visitantes, fechando a eliminatória no seu recinto.



Os encontros da fase de qualificação para a segunda competição de clubes europeia têm de se disputar de 30 de agosto a 7 de setembro, com o sorteio da fase de grupos marcado para 18 de julho, com a presença garantida de FC Porto e Benfica.



Benfica com suecas



Na Liga Europeia feminina, o Benfica, campeão nacional, vai defrontar as suecas Sävehof na segunda ronda de qualificação, que se disputa de 27 de setembro a 5 de outubro, jogando a primeira mão fora.



Caso se qualifiquem, as encarnadas vão defrontar as dinamarquesas do Viborg, na ronda três de qualificação, com a primeira mão em casa, numa eliminatória que se disputa de 8 a 16 de novembro.



Na segunda ronda da Taça Europeia feminina, o ABC Braga vai defrontar as neerlandesas do Westfriestland, enquanto o São Pedro do Sul joga com as azeris do Kur, em jogos que se disputam de 27 de setembro a 05 outubro.