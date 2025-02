Açoteias recebe a 48.ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor

A competição reunirá mais de uma centena de equipas de quase 100 clubes, representando dezenas de países e contando com cerca de meio milhar de atletas. O evento faz parte do circuito World Athletics Cross Country Gold Level, o mais alto patamar do corta-mato mundial, fundamental para a qualificação dos atletas para grandes competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos.





Portugal tem um historial de destaque nesta competição, com vitórias de atletas como Carlos Lopes, Paulo Guerra, Albertina Dias, Carla Sacramento e Fernanda Ribeiro. A nível coletivo, o Sporting CP lidera em títulos masculinos, com 15 triunfos, enquanto o SC Braga domina o setor feminino, com sete títulos consecutivos entre 1987 e 1993.





Uma prova com história e tradição

Com um percurso natural único, entre o pinhal e o mar, a Pista das Açoteias volta a receber alguns dos melhores atletas do mundo, reforçando a importância da prova no panorama internacional.





Desde 1977, o Cross Internacional das Amendoeiras em Flor destaca-se como um dos mais emblemáticos eventos do atletismo, refletindo o forte investimento do Município de Albufeira no desporto e na promoção da região algarvia. A cidade, que será Cidade Europeia do Desporto em 2026, tem sido palco desta prova histórica, consolidando-se como um destino de referência para o atletismo mundial.







Já a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato remonta a 1962, quando foi realizada pela primeira vez em Arlon, na Bélgica, inicialmente apenas para atletas masculinos. A prova feminina foi introduzida em 1982, o escalão Sub-20 surgiu em 2006 e a estafeta mista foi adicionada em 2021.Na edição anterior, disputada igualmente em Albufeira, a equipa espanhola do Playas de Castellon sagrou-se vencedora. Este ano, a competição promete uma disputa intensa pelo título entre algumas das melhores equipas europeias.