AD Valongo assume-se favorita para erguer o Troféu WSE de hóquei em patins

“Somos favoritos. Atribuímo-nos esse favoritismo e não fugimos dele”, referiu Raul Meca, considerando a AD Valongo uma equipa mais experiente do que as demais semifinalistas e habituada às competições principais, nomeadamente à Liga dos Campeões.



Para chegar à fase decisiva da segunda edição do Troféu WSE, terceira prova europeia de clubes, atrás da Liga dos Campeões e da Taça WSE, a AD Valongo eliminou nos quartos de final os franceses do SA Mérignac, com vitórias fora por 5-1 e em casa por 7-2.



“Sabemos muito bem o que valemos. Sabemos muito bem o que vamos fazer. Estamos a preparar esta fase final com muita seriedade e queremos demonstrar, claramente, que somos de um nível diferente”, considerou o treinador da AD Valongo.



Nas meias-finais, a AD Valongo defronta a anfitriã equipa italiana do Giovinazzo, que deixou pelo caminho nos quartos de final os suíços do Pully (4-6 e 6-0) e na 1.ª eliminatória os franceses do La Vendéenne (2-2 e 4-4, 2-1 nos penáltis).



A outra semifinal opõe os franceses do Noisy, que afastaram nos ‘quartos’ os espanhóis do Sant Just (2-3 fora e 3-1 em casa) aos italianos do Sarzana, que eliminaram os suíços do Wimmis (1-3 fora e 5-1 em casa).



“[O Giovinazzo] é uma equipa que vai jogar em casa, com natural ambição na competição, possui duas ou três individualidades com muita qualidade, e estamos à espera de muitas dificuldades”, considerou.



Raul Meca destacou na equipa transalpina o português Xavier Cardoso, que já representou a AD Valongo (2012/13 a 2017/18), considerando-o o “grande desequilibrador, organizador, a estrela da equipa e um dos pontos fortes do Giovinazzo”.



“Estamos com muita vontade de fazer as coisas bem. Sabemos que vamos jogar com a equipa da casa [Giovinazzo] e isso é sempre especial para quem recebe a competição. Mas nós temos os nossos argumentos e sabemos muito bem o que queremos”, disse.



O facto de estar a disputar a fase final da terceira prova de clubes, depois de habituado às provas principais, nomeadamente com 69 jogos realizados na Liga dos Campeões, não esmorece a AD Valongo nem retira responsabilidade para a competição.



“A AD Valongo, felizmente, é uma equipa que habitualmente está nas competições maiores, mas a classificação no ano passado [10.º] ditou o apuramento para o Troféu WSE, que esperamos não voltar tão cedo e é para isso que estamos a trabalhar no campeonato [presentemente em 7.º]”, referiu.



O treinador admite que “não é vontade do clube andar muito tempo pelo escalão mais baixo das provas europeias, nem será este o seu objetivo, mas já que está, tem uma grande responsabilidade e vontade de conquistar esta competição”.



“Estamos numa fase muito boa. Crescemos muito nas últimas semanas e vamos preparar a prova com todo o rigor e com uma ambição muito grande e vontade para trazer o troféu para Valongo”, adiantou.



Raul Meca destacou ainda o peso da AD Valongo nos últimos anos nas competições europeias, considerando que é algo que “dá traquejo e experiência”, mas apontou também que “tem de demonstrar essa qualidade de que está habituado a estas andanças”.



Na primeira edição da prova, que teve a fase final na cidade italiana de Follonica, o clube espanhol PAS Alcoi ergueu o troféu ao vencer os franceses do Coutras, por 4-2, inaugurando a lista de vencedores.