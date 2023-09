ADA São Pedro Sul eliminada da Taça Europeia feminina de andebol por um golo

A equipa feminina de andebol da ADA São Pedro do Sul foi hoje eliminada da Taça Europeia ao perder por 30-25 com o Yalikavakspor, na Turquia, resultado que anulou a vantagem de quatro golos alcançada no sábado.

A ADA São Pedro do Sul realizou as duas mãos da segunda eliminatória da Taça Europeia em casa do Yalikavakspor, mas os quatro golos de vantagem alcançados no triunfo por 27-23, no sábado, foram insuficientes para continuar em prova.



A formação portuguesa equilibrou o encontro até ao intervalo (12-13), mas na segunda parte o conjunto turco disparou para uma vantagem de cinco golos, aos 27-22, que conferia vantagem na eliminatória, e que manteve até ao final (30-25).



A central angolana Mornesa Tenda, com 10 golos, voltou a ser a principal concretizadora da equipa da ADA São Pedro sul, enquanto no Yalikavakspor essa função pertenceu à experiente primeira linha Yeliz Ozel, de 43 anos, com 13 remates certeiros.