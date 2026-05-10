Adam Yates desiste da Volta a Itália
Adam Yates, o líder da UAE Emirates, desistiu da Volta a Itália em bicicleta, após ter apresentado sintomas de concussão na sequência da queda que sofreu na segunda etapa, anunciou a equipa dos Emirados.
“Adam Yates sofreu abrasões profundas e uma laceração na orelha esquerda. Inicialmente, foi avaliado no local para concussão e foi autorizado a continuar, mas posteriormente relevou sintomas tardios de concussão”, informou hoje a UAE Emirates, num boletim clínico assinado pelo seu responsável médico, Adrian Rotunno.
O britânico de 33 anos foi um dos envolvidos no sábado na grave queda que aconteceu a uns 23 quilómetros da meta, tendo terminado a segunda etapa ensanguentado e cheio de terra a quase 14 minutos do vencedor, o uruguaio Guillermo Thomas Silva (XDS Astana).
Irmão do campeão em título, o seu gémeo já retirado Simon Yates, o vencedor d’O Gran Camiño tinha sido promovido a principal líder da UAE Emirates após João Almeida ter anunciado que não participaria na 109.ª ‘corsa rosa’, que termina em 31 de maio, em Roma.
Adam Yates une-se na lista de desistentes da melhor equipa mundial a Jay Vine e Marc Soler, que tinham abandonado imediatamente o Giro na sequência da queda.
“Vine sofreu uma concussão e uma fratura no cotovelo. Marc Soler tem uma fratura na pélvis. Neste momento, nenhum precisará de intervenção cirúrgica”, detalha o boletim clínico.
Os três ciclistas estão sob observação da equipa médica da UAE Emirates e viajarão para casa nos próximos dias, “para continuarem a sua recuperação”, conclui a nota assinada pelo diretor clínico da formação dos Emirados, que agora tem apenas cinco corredores em prova, incluindo o português António Morgado.
Também o italiano Andrea Vendrame (Jayco AlUla) não estará à partida para os 175 quilómetros entre Plovdiv e Sofia, que marcam hoje a despedida da caravana à Bulgária, uma vez que sofreu fraturas “em três processos transversos” na parte inferior das costas, confirmou a sua equipa.
(Com Lusa)