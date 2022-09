Adam Yates reforça UAE Emirates de João Almeida

”, justificou o ainda corredor da INEOS, citado em comunicado.O britânico de 30 anos disse ainda sentir-se “ansioso” por correr “com alguns dos melhores ciclistas do mundo” e por “contribuir para que a equipa se torne o número um mundial”.Na UAE Emirates, Adam Yates, cujo potencial nunca foi confirmado com um resultado de excelência nas grandes voltas – foi quarto no Tour2016 e na Vuelta2021 -, vai encontrar outros nomes de peso para as principais corridas, como o esloveno Tadej Pogacar, bicampeão da Volta a França, o espanhol Juan Ayuso, terceiro classificado da última Vuelta, e João Almeida.”, destacou o patrão da UAE Emirates, Mauro Gianetti.Yates, que representou a INEOS nas últimas duas temporadas, conta com 18 vitórias no currículo, nomeadamente na Volta à Catalunha de 2021, na Volta aos Emirados Árabes Unidos (2020), na Clássica de San Sebastián (2015) ou na Volta à Alemanha já este ano.Na equipa dos Emirados, o gémeo de Simon Yates vai também encontrar os gémeos portugueses Rui e Ivo Oliveira.