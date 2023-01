Adriano de Souza no Capítulo Perfeito em Carcavelos

Pela primeira vez na história do evento, a categoria de surfistas internacionais não vai a votos do público, pelo que têm entrada direta neste campeonato dedicado aos "tubos", enquanto 12 atletas lusos vão a votação "online" (decorre até domingo) para ocupar quatro vagas, estando as restantes quatro destinadas a um atleta junior (também em votação entre seis candidatos) e três "wildcards" (convidados), para um total de 16 competidores.



No contingente internacional, nota para a presença do norte-americano Balaram Stack, que há pouco mais de duas semanas venceu o Vans Pipe Masters, evento especial da Liga Mundial de Surf (WSL), no Havai, bem como do havaiano Clay Marzo, vencedor da última edição do campeonato de tubos de Padang Padang, na Indonésia.



O sul-africano Michael February, ex-competidor do circuito de elite mundial, tal como o australiano Adrian Buchan e o brasileiro Bruno Santos, são outros nomes bem conhecidos, e os novos talentos Nathan Hedge (Austrália) e Torrey Meister (Havai) fecham a lista dos internacionais.



"Ano após ano temos tentado melhorar a lista de competidores de forma a garantir o maior espetáculo possível. Este ano, para se juntar aos surfistas nacionais, convidámos um conjunto de atletas internacionais que tem um pouco da nova geração do surf mundial e atletas que já deram várias provas em arenas com as condições que procuramos. O nosso trabalho começa agora, de monitorização das previsões, até encontrarmos um Carcavelos épico", lançou Rui Costa, promotor do evento.



Do lado dos atletas portugueses, Tiago Pires e Nicolau von Rupp, ambos campeões de edições passadas do Capítulo Perfeito, são as "cabeças de cartaz", contando com a concorrência na votação do público de Filipe Jervis, Guilherme Fonseca (campeão nacional em 2022), Guilherme Ribeiro, Henrique Pyrrait, Jácome Correia, João Maria Mendonça, Luís Perloiro, Martim Carrasco, Miguel Blanco e Pedro Boonman.



"Acompanho o Rui desde que o Capítulo Perfeito era só um sonho, uma ideia", recordou Tiago Pires, um dos atletas em votação, recordando que a primeira edição foi realizada apenas com "uma tenda na areia", mas salientando que, atualmente, "é um evento reconhecido internacionalmente, com um percurso inédito e brutal".



Para completar o esquadrão nacional, o público terá de selecionar um nome na categoria "New Generation" (nova geração), apurando um atleta sub-17 para se juntar aos 16 finalistas, com Francisco Mittermayer, Martim Fortes, Matias Canhoto, Salvador Vala, Santiago Graça e Tiago Faria na corrida à única vaga.



A lista final de atletas será concluída com três "wildcards", com o basco Aritz Aranburu, campeão em título do evento, já garantido. Outro participante vai ser o vencedor dos "trials" (fase de qualificação) da prova e o décimo sexto elemento será resgatado pela organização entre os portugueses menos votados.



Em 2023, o "prize money" (prémio monetário) global do evento sobe para 35 mil euros, com 25 mil euros de premiação para os atletas participantes (mais 10 mil euros do que na edição anterior) e 10 mil euros em prémios de desempenho.



O período de espera do Capítulo Perfeito estende-se entre 9 de janeiro e 9 de março, com a organização comprometida em escolher o dia com melhores condições possíveis.