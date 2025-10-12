Aeróbica. Portugal vence Prata e Bronze no Open Internacional de Plovdiv

Rui Cansado foi o melhor português em competição, tendo alcançado um 2° lugar (19.500 pontos) na Categoria Individual Masculina. O ginasta, juntamente com Nádia Almeida e Tiago Pinheiro, conquistou ainda um 3° lugar (19.160 pontos) na categoria de Trios.A ginasta Nádia Almeida também marcou presença na final de Individual Feminina tendo terminado em 7° lugar (17.750 pontos), assim como Tiago Pinheiro que foi 8° (17.900 pontos) na final de Individual Masculino. Apenas Tânia Almeida ficou pelas qualificativas, tendo terminado a competição em 12º lugar (18.550 pontos).“Esta competição serviu como uma preparação para o Campeonato da Europa e conseguimos obter duas medalhas e ter ainda mais dois ginastas nas finais. Estava também prevista a participação em Grupo, na qual tínhamos aspirações a uma medalha mas, infelizmente, num dos últimos treinos um dos ginastas lesionou-se o que nos impediu de participar. O foco agora está na recuperação e pensamos que a sua participação no Campeonato da Europa não estará em causa”, explicou o Treinador Nacional da disciplina, Rui Cardoso que fez um balanço positivo da prestação lusa pós-prova.Os ginastas seguem agora para o 14° Campeonato da Europa da disciplina, que decorrerá entre os dias 14 e 16 de novembro em Ganja, no Azerbaijão.