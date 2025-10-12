Afonso Costa e Patrícia Batista campeões da Europa em double scull misto no remo de mar









Na final, a dupla terminou o desafio em 2.26,66 minutos, superando os alemães Franz Werner e Sophie Leupold, 4,31 segundos mais lentos.Nos quartos de final, o olímpico Afonso Costa e Patricia Batista tinham batido a dupla espanhola Adrian Miramon/Nadia Garcia, por 6,42 segundos, e nas meias-finais foram mais lestos do que os lituanos Dominykas Jancionis e Martyna Kazlauskaite, por 9,69 segundos.Nos Jogos Olímpicos Los Angeles2028, o remo de mar (beach sprint) sucede ao double-scull pesos ligeiros de pista, que terminou em Paris2024.Cada eliminatória junta dois remadores que partem da areia da praia rumo ao barco, com o qual cumprem um trajeto de 250 metros no mar até uma boia, que contornam, para cumprir a mesma distância no regresso, antes de deixar a embarcação e correr para a meta.Quanto ao resto da seleção, destaque ainda para Dinis Oliveira (CJM1x) e Bruna Parente (CW1x), ambos afastados nos quartos de final, por britânicos, que seriam, respetivamente, campeão e vice-campeã da Europa.