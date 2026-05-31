Afonso Eulálio é o terceiro melhor português de sempre na Volta a Itália





(Com Lusa)

Um ano após ter desistido da estreia na ‘corsa rosa’ na antepenúltima etapa, o corredor da Bahrain Victorious tinha, como confessou à agência Lusa antes do arranque da 109.ª edição, contas a ajustar com a prova e fê-lo de forma surpreendente, chegando mesmo a vestir a camisola rosa durante nove dias.Afonso Eulálio fugiu para a liderança da geral na quinta etapa, na qual foi segundo atrás do espanhol Igor Arrieta (UAE Emirates), e apresentou-se ao mundo velocipédico, que foi ficando progressivamente mais impressionado com a capacidade do português de 24 anos.Quando todos pensavam que perderia a ‘maglia rosa’ nas primeiras etapas de alta montanha e, sobretudo, no contrarrelógio, o figueirense conseguiu ir-se defendendo, com o auxílio de Damiano Caruso, o experiente italiano que decidiu despedir-se do Giro ajudando o seu jovem colega.Depois de ceder a rosa a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o anunciado vencedor, na 14.ª etapa, foi-se mantendo na luta pelo pódio durante mais duas jornadas, antes de cair para quinto na subida a Carì.Com a camisola da juventude para defender, nem os Dolomitas travaram Eulálio, que saiu da etapa ‘rainha’ deste Giro na sexta posição, mantendo-a no sábado, na derradeira jornada de montanha.Assim, e na sua segunda grande Volta, o jovem de 24 anos é já o terceiro melhor português de sempre no Giro, atrás de João Almeida e José Azevedo, que foi quinto em 2001.É João Almeida aquele que melhores resultados tem na prova onde se deu a conhecer, tendo sido terceiro na edição de 2023, quarto na de 2020 e sexto na de 2022.Eulálio também perde para o corredor de A-dos-Francos no número de dias vestido de rosa, uma vez que o ciclista da UAE Emirates liderou o Giro durante 15 dias há seis anos.No entanto, o figueirense, que está a cumprir apenas a sua segunda temporada no WorldTour, pode orgulhar-se de ter superado Acácio da Silva, sétimo em 1986, e de ser já o terceiro melhor português em grandes Voltas neste século, atrás de Almeida – tem sete presenças no top 10 – e Azevedo, que foi quinto no Tour2004 e sexto no Tour2002.Eulálio é também o 10.º ciclista nacional de sempre a fechar uma corrida de três semanas entre os 10 melhores da geral.Portugueses no top 10 de Grandes voltas:- Joaquim Agostinho (11):2.º na Vuelta de 19743.º no Tour de 19783.º no Tour de 19795.º no Tour de 19715.º no Tour de 19806.º na Vuelta de 19736.º no Tour de 19747.º na Vuelta de 19768.º no Tour de 19698.º no Tour de 19728.º no Tour de 1973- João Almeida (7)2.º na Vuelta de 20253.º no Giro de 20234.º no Tour de 20244.º no Giro de 20204.º na Vuelta de 2022 *6.º no Giro de 20229.º na Vuelta de 2023- José Azevedo (3)5.º no Giro de 20015.º no Tour de 2004 **6.º no Tour de 2002 **- Afonso Eulálio (1)6.º no Giro de 2026- Acácio da Silva (1)7.º no Giro de 1986- Ribeiro da Silva (1)4.º na Vuelta de 1957- João Rebelo (1)6.º na Vuelta de 1945- Fernando Mendes (1)6.º na Vuelta de 1975- José Martins (1)8.º na Vuelta de 1975- Alves Barbosa (1)10.º no Tour de 1956* O quarto classificado Miguel Ángel López foi desclassificado por doping.** Lance Armstrong foi desapossado da vitória e a prova ficou sem vencedor.