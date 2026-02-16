Mais Modalidades
Afonso Eulálio em 13.º na etapa inaugural da Volta aos Emirados Árabes Unidos
O ciclista português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) foi hoje 13.º classificado na primeira etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos de 2026, vencida ao ‘sprint’ pelo mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), que assumiu a liderança da prova.
Afonso Eulálio, de 24 anos, chegou na cabeça do pelotão, terminando com o mesmo tempo de Isaac del Toro, que completou em 2:30.56 horas os 118 quilómetros da tirada inaugural (encurtada dos 144 previstos devido à elevada intensidade do vento), realizada entre Madinat Zayed Majlis e Liwa Palace.
O ciclista mexicano, que assumiu a liderança graças às bonificações e se perfila como um forte candidato à conquista da oitava edição da prova, impôs-se sobre a linha de meta ao neerlandês Cees Bol (Decathlon) e ao compatriota Antonio Tiberi, colega de Afonso Eulálio na Bahrain Victorious, segundo e terceiro classificados, respetivamente.
Na terça-feira disputa-se um contrarrelógio individual de 12,2 quilómetros, em Hudayriyat, correspondente à segunda das sete etapas da Volta aos Emirados Árabes Unidos, cuja edição de 2025 foi vencida pelo esloveno Tadej Pogacar (tal como sucedeu também em 2021 e 2022), ausente este ano.
